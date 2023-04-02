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乳腺癌倖存者發聲 改變乳房X光政策

記者高雲兒／紐約報導
普希金在亨廷頓家中，成功地倡導了州和聯邦對乳房檢查的政策改革。(取自DenseBreast-info, Inc.臉書)
普希金在亨廷頓家中，成功地倡導了州和聯邦對乳房檢查的政策改革。(取自DenseBreast-info, Inc.臉書)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前頒布新規，要求提供乳房X光檢查的機構告知患者乳房密度，這是增加罹患乳腺癌風險的因素之一；該規定需歸功於長島一位乳腺癌倖存者的多年倡議，接下來，她還將要求聯邦對有高密度乳房的女性提供涵蓋免費乳房篩查的保險計畫。

63歲的亨廷頓(Huntington)居民普希金(JoAnn Pushkin)多年實施健康飲食、勤於鍛鍊，了解家族病史，每年還會做一次乳房X光檢查，但她仍在2005年12月被診斷出罹患乳腺癌。

當時的她感到乳房內有腫塊，做了X光和超聲波檢查，X光結果雖無異常，但超聲波證實她的右乳房有腫塊；醫生解釋，致密的乳房使得在X光檢查中難以看到腫瘤。

普希金罹癌後進行一系列的治療，在康復過程中，普希金了解乳房密度會增加罹患乳腺癌的風險；乳房密度是乳房X光檢查中對比脂肪和乳腺纖維組織數量的指標，高密度乳房常見於年輕女性，隨著女性年齡增長，乳房密度隨之下降。

「致密組織在X光片上顯示為白色，但乳腺癌也是白色，潛伏在致密組織中的乳腺癌，就像試圖在暴風雪中找到一個雪球」；因此醫生通常會建議乳房密度高的女性，還需額外接受超聲波檢查。

普希金於2011年聯繫紐約州議會，起草允許乳房X光檢查報告包括乳房密度信息的提案，最終在2012年通過立法，並於2013年初生效。

普希金而後開始聯邦層級努力，成功使FDA更新乳房X光檢查，要求將和乳腺癌高度相關卻一直被忽視的乳房密度納入檢查和通知範圍，她還與醫療專家合作，創建了一個教育網站densebreast-info.org。

普希金說，她的下一個目標是繼續推動聯邦，要求健保為乳房密度高或乳腺癌風險較高的女性，提供篩查和診斷性乳腺成像服務，無需自掏腰包。

FDA 長島 紐約州

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