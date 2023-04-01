聯邦撥款億元 助紐約州擴大寬頻上網

霍楚表示，紐約州將獲得1億元聯邦撥款，為更多低收入家庭提供寬頻上網服務。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前聯合宣布，紐約州將獲得1億元聯邦撥款，為更多低收入 家庭提供寬頻上網服務，預計將有10萬個家庭受益。

霍楚此前就推出平價屋聯網計畫(Affordable Housing Connectivity Program)，未低收入家庭為主的住宅安裝告訴可靠的寬頻網路基礎設施，本次獲撥的1億元將用於該計畫，主要將升級可負擔房屋的網路設施；霍楚表示，「可負擔、可靠的寬頻服務對於民眾的工作、教育 、獲取政府服務非常重要，但仍有大量家庭無法高速上網。」

這筆撥款來自於2021年的「美國救援計畫法」(American Rescue Plan Act)，目前紐約州分得款項已有29%獲得財政部批准使用；陸天娜表示，疫情期間顯示出了高質量寬頻服務在商業、健保、教育等方面的重要性，「這就是我們制定美國救援計畫法的原因，並將資助寬頻服務納入在內，這將創造新的經濟發展機會，促進房屋升值，改善人們的生活和健康狀況。」

舒默表示，「這筆撥款將直接縮短民眾之間的數位差距，意味著將高薪工作、更好的健保資源、高質量教育連結到更多社區；我很榮幸推出這筆重要的1億元投資，在數位經濟方興未艾之時幫助更多民眾享受更加公平的寬頻連接。」