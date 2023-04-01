布碌崙區長提10措施 打造年長者友好社區
布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)日前宣布一項倡議，將採取十項措施，旨在改善增加住房、交通、安全、健康服務等，為65歲以上年長者打造更安全、更友好的布碌崙區。
該倡議最初是市長亞當斯擔任布碌崙區長時，在2019年提出的。在紐約醫學院(NYAM)和布碌崙老年友好特別工作組的合作下，雷諾索辦公室聯合布碌崙的29個組織，將原先的33條建議，縮減為最直接和最大影響的十條建議，爭取為35.2萬名65歲以上的耆老打造一個更安全、更友好的布碌崙區。
由布碌崙區長辦公室發布的十項措施，涉及增加住房、交通、安全、健康服務等相關的工作，主要內容包括：擴大並促進耆老的住房選擇，包括支助性住房、祖父母住房、家庭共享住房等備選方案；確保布碌崙社區的人行道安全、清潔、維護良好，十字路口光線充足；為大都會運輸署(MTA)公車司機提供與年長乘客與殘障乘客打交道的培訓；擴大對新聞、事件、衛生服務、公共利益等信息的訪問；讓老年人掌握更多上網技巧，包括提供計算機與上網課程；提供符合文化特色的心理健康服務，包括語言服務；為私人與公共伙伴關係進行合作創造機會；增加適合老年人多樣化職業需求的就業機會；增加文化機構、社區中心、以及信仰組織的項目與資金；培養與促進志願服務機會。
民眾可訪問如下網址閱讀報告全文：https://reurl.cc/ykWWeE。
上一則
孕婦死亡率大增 可求助心理健康熱線
下一則
FB留言