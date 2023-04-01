我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

布碌崙區長提10措施 打造年長者友好社區

記者胡聲橋／紐約報導

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)日前宣布一項倡議，將採取十項措施，旨在改善增加住房、交通、安全、健康服務等，為65歲以上年長者打造更安全、更友好的布碌崙區。

該倡議最初是市長亞當斯擔任布碌崙區長時，在2019年提出的。在紐約醫學院(NYAM)和布碌崙老年友好特別工作組的合作下，雷諾索辦公室聯合布碌崙的29個組織，將原先的33條建議，縮減為最直接和最大影響的十條建議，爭取為35.2萬名65歲以上的耆老打造一個更安全、更友好的布碌崙區。

由布碌崙區長辦公室發布的十項措施，涉及增加住房、交通、安全、健康服務等相關的工作，主要內容包括：擴大並促進耆老的住房選擇，包括支助性住房、祖父母住房、家庭共享住房等備選方案；確保布碌崙社區的人行道安全、清潔、維護良好，十字路口光線充足；為大都會運輸署(MTA)公車司機提供與年長乘客與殘障乘客打交道的培訓；擴大對新聞、事件、衛生服務、公共利益等信息的訪問；讓老年人掌握更多上網技巧，包括提供計算機與上網課程；提供符合文化特色的心理健康服務，包括語言服務；為私人與公共伙伴關係進行合作創造機會；增加適合老年人多樣化職業需求的就業機會；增加文化機構、社區中心、以及信仰組織的項目與資金；培養與促進志願服務機會。

民眾可訪問如下網址閱讀報告全文：https://reurl.cc/ykWWeE。

布碌崙 大都會 醫學

上一則

孕婦死亡率大增 可求助心理健康熱線

下一則

聯邦撥款億元 助紐約州擴大寬頻上網

延伸閱讀

紐約盜車挑戰猖獗 2廠牌車型小心 警促用方向盤鎖

紐約盜車挑戰猖獗 2廠牌車型小心 警促用方向盤鎖
申請福利 紐約市府一站式服務上線

申請福利 紐約市府一站式服務上線
亞當斯：紐約刑事司法系統應大改 而非小補

亞當斯：紐約刑事司法系統應大改 而非小補
激勵開發商 亞當斯籲續減稅

激勵開發商 亞當斯籲續減稅
收入所得稅抵免 亞當斯促擴大資格

收入所得稅抵免 亞當斯促擴大資格

熱門新聞

火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下紐約長島拼字大賽冠軍

2023-03-27 13:24
羅斯福大道的豆花店老闆說，仍在苦撐沒漲價。(記者高雲兒／攝影)

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

2023-03-27 09:40
假貨甚至附有保證書。(取自法庭文件)

曼哈頓華埠小販助賣假包 11華人遭香奈兒索賠600萬

2023-03-24 22:48
住戶由於清空令忙於搬遷找房。(記者鄭怡嫣／攝影)

疑起火點 法拉盛失火公寓裝修戶 被罰萬元

2023-03-28 02:28

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事