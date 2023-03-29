市議會提案：執法主動透明 市警：挑戰大

市警局對市議會提升執法透明度的相關提案持反對意見，建議可採不同方式實施。(市議會提供)

紐約市 議會近日推出一系列提案，要求市警增加執法透明度，包括向監管單位分享所有執法影像；市議會公共安全委員會(Committee on Public Safety)就相關提案舉行公聽會，市警對大部分提案持反對意見，表示人手不足，而且有損士氣，執法時恐增加顧慮，且不利於保護受害人隱私 。

相關法案包括要求市警向市調查局(Department of Investigation)負責監管市警局的督察長以及公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)提供所有執法影像資料、各分局每月須報告不當行為投訴並採取措施、向市人權委員會(Commission on Human Rights)提交執法歧視的調查信息、報告強制搜查案例、披露大額捐款、報告所有強制攔截車輛執法的事由等。

提出分享執法影像信息的市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)表示，市警執法缺乏透明度，阻礙進步；另一提案人市議員哈德森(Crystal Hudson)則表示，分享更多信息將確保市警公平執法，「如果沒有法律要求市警披露信息，不太可能獲得這些信息。」

出席作證的市警局人員對大部分法案持反對態度，認為可行性不足；市警局立法事務主任克拉克(Michael Clarke)表示，若按照市議會的要求分享所有執法紀錄，需要更多人手，而且過度的監管將傷害警員士氣，執法時恐擔心後果，也不利於保護犯罪受害人的隱私。

他肯定市議會提案的初衷，市警局將與市議會合作，通過其他方式滿足要求，「市警並不擔心增加透明度，我們支持增加透明度。」