我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城僑報命案大轉折 陳忠啟改認謀殺罪 面臨21年徒刑

精打細算...想省錢就別進這5家美國最貴超市

華埠參與式預算投票本周啟動 民眾投票決定6大項目支出

記者和釗宇╱紐約即時報導
紐約市2024財年參與式預算(Participatory Budgeting)項目本周開放投票。(本報檔案照)
紐約市2024財年參與式預算(Participatory Budgeting)項目本周開放投票。(本報檔案照)

紐約市2024財年參與式預算(Participatory Budgeting)項目本周開放投票，涵蓋華埠的第一選區獲得100萬元公共資金，市議員馬泰(Chris Marte)辦公室日前公布華埠社區參與式預算的六個候選項目，並呼籲民眾踴躍投票，根據需求改變社區面貌。

去年10月至今年1月，市府已收集社區的計畫並篩選出可行的項目，包括社區學校、公園、圖書館和當地基礎設施等，第一選區共收到超過100份項目申請，六個項目因規模和預算合適而進入候選名單；凡年滿11歲的第一選區內居民，無論是否有公民身分，皆有資格投票。

六個候選項目包括：

1. 修繕羅格斯政府樓(Rutgers Houses)遊樂場，包括新增兒童攀爬鐵架、鞦韆、沖普遊樂場中心地板改善安全性；

2. 修繕夜鶯小學(PS 110)遊樂場，包括新增遊樂設施、去除已過時設施、增加遊樂空間，吸引更多學生參與；

3. 翻新砲台公園學校(PS 276)禮堂，包括更新投影儀、音板、電路、音響，讓學生更好地展示作業和表演；

4. 街道植樹並安裝樹木防護欄；

5. 為格林高中(Richard R Green High School)購買新的筆記本電腦，讓學生使用更新更快的電子設備，促進學習，並磨練電腦技能；

6. 為獨立小學(Independence School)健身房安裝安全地墊，幫助學生鍛鍊並保證安全。

民眾可登錄網站https://vote.pbnyc.org/new-york-city-council-participatory-budgeting-2023投票，也可周一至周五早10時至晚6時到東百老匯65號(65 East Broadway)的馬泰辦公室投票；此外，馬泰辦公室也本周也將在社區多低設點方便民眾投票，包括：

28日(周二)下午2至4時在紐約中華公所(62 Mott St)、29日(周三)早11時至下午2時及下午3時至6時分別在伊莉莎白街花園(Elizabeth Street Garden，Elizabeth St & Prince St)和大學睦鄰之家(University Settlement，184 Eldridge St)、30日(周四)下午3時至6時在大學睦鄰之家基督教青年教會(273 Bowery)、3月31日(周五)早11時至下午2時在Gateway Apartments外(395 South End Ave)、4月1日早10時至下午1時在曼尼康特社區中心(The Manny Cantor Center，197 East Broadway)以及4月2日早10時至下午1時在曼哈頓青少年社區中心(Manhattan Youth，120 Warren St)。

投票 預算 華埠

上一則

民調：9成選民認紐約州犯罪問題嚴重

延伸閱讀

新州青少年組織IYC 訪社區長者

新州青少年組織IYC 訪社區長者
屋崙華埠8商戶被偷 部分恢復運營 2家奶茶店暫停業

屋崙華埠8商戶被偷 部分恢復運營 2家奶茶店暫停業
紐約客談／5華人逐鹿第43區 考驗選民

紐約客談／5華人逐鹿第43區 考驗選民
團結反仇恨 亞裔傳統文化遊行啟動

團結反仇恨 亞裔傳統文化遊行啟動
影片耗時6年 故華埠僑領白蘭紀錄片 下月舊金山電影節上映上映

影片耗時6年 故華埠僑領白蘭紀錄片 下月舊金山電影節上映上映

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58

超人氣

更多 >
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人
馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人