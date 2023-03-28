華埠參與式預算投票本周啟動 民眾投票決定6大項目支出

紐約市2024財年參與式預算(Participatory Budgeting)項目本周開放投票。(本報檔案照)

紐約市2024財年參與式預算 (Participatory Budgeting)項目本周開放投票 ，涵蓋華埠 的第一選區獲得100萬元公共資金，市議員馬泰(Chris Marte)辦公室日前公布華埠社區參與式預算的六個候選項目，並呼籲民眾踴躍投票，根據需求改變社區面貌。

去年10月至今年1月，市府已收集社區的計畫並篩選出可行的項目，包括社區學校、公園、圖書館和當地基礎設施等，第一選區共收到超過100份項目申請，六個項目因規模和預算合適而進入候選名單；凡年滿11歲的第一選區內居民，無論是否有公民身分，皆有資格投票。

六個候選項目包括：

1. 修繕羅格斯政府樓(Rutgers Houses)遊樂場，包括新增兒童攀爬鐵架、鞦韆、沖普遊樂場中心地板改善安全性；

2. 修繕夜鶯小學(PS 110)遊樂場，包括新增遊樂設施、去除已過時設施、增加遊樂空間，吸引更多學生參與；

3. 翻新砲台公園學校(PS 276)禮堂，包括更新投影儀、音板、電路、音響，讓學生更好地展示作業和表演；

4. 街道植樹並安裝樹木防護欄；

5. 為格林高中(Richard R Green High School)購買新的筆記本電腦，讓學生使用更新更快的電子設備，促進學習，並磨練電腦技能；

6. 為獨立小學(Independence School)健身房安裝安全地墊，幫助學生鍛鍊並保證安全。

民眾可登錄網站https://vote.pbnyc.org/new-york-city-council-participatory-budgeting-2023投票，也可周一至周五早10時至晚6時到東百老匯65號(65 East Broadway)的馬泰辦公室投票；此外，馬泰辦公室也本周也將在社區多低設點方便民眾投票，包括：

28日(周二)下午2至4時在紐約中華公所(62 Mott St)、29日(周三)早11時至下午2時及下午3時至6時分別在伊莉莎白街花園(Elizabeth Street Garden，Elizabeth St & Prince St)和大學睦鄰之家(University Settlement，184 Eldridge St)、30日(周四)下午3時至6時在大學睦鄰之家基督教青年教會(273 Bowery)、3月31日(周五)早11時至下午2時在Gateway Apartments外(395 South End Ave)、4月1日早10時至下午1時在曼尼康特社區中心(The Manny Cantor Center，197 East Broadway)以及4月2日早10時至下午1時在曼哈頓青少年社區中心(Manhattan Youth，120 Warren St)。