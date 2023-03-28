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公車道攝像頭執法 MTA籲立法永久執行

記者和釗宇╱紐約報導
MTA和多個通勤維權組織呼籲州議會，把公車道自動攝像頭執法作為永久項目，納入新財年執行預算。(MTA提供)
MTA和多個通勤維權組織呼籲州議會，把公車道自動攝像頭執法作為永久項目，納入新財年執行預算。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)和多個通勤維權組織近日呼籲州議會，把公車專用道自動攝像頭執法行動(Automated Bus Lane Enforcement，ABLE)作為永久項目納入新財年執行預算，為MTA和紐約市交通局提供針對非法占用公車道的執法能力；目前MTA已從該項目獲得1100萬元罰金，公車道攝像頭執法已覆蓋全市一半公車道，預計今年底可覆蓋85%。

目前，該項目已被州長霍楚(Kathy Hochul)納入預算，並計畫設立為期五年的測試項目，允許紐約捷運局(New York City Transit)和交通局嚴打公車道違規行為，例如公車道及公車站停車、公車道並排停車(Double parking)、公車道轉彎等；州議會此前提出的預算案也提出類似項目，有州議員提出擴大攝像頭執法的提案。

交通局已在每條公車專用道安裝警示牌，標明執法時間，違規的駕駛首犯罰50元，再犯累加，最高罰款250元；目前，全市五區都已裝備公車道攝像頭執法系統，已覆蓋全市50%的公車道，MTA和市交通局達成協議，目標是今年年底覆蓋85%的公車道，交通局的固定攝像頭也將配合公車攝像頭加強公車道執法。

數據顯示，自攝像頭執法項目啟動以來，截至今年2月，共開出22萬4000張罰單，罰金收入1100萬元；其中，商用車輛違規最多，占86%，而違規超過兩次的則占5%。

特選公車M15線(M15-SBS)是最早開通公車道攝像頭執法的公車線之一，自2019年啟動執法以來，特選公車M15線已經成為曼哈頓速度最快的公車線，平均達到每小時7.9哩，遠高於曼哈頓每小時6.1哩的平均水平；同時，這條路線車禍次數，自攝像頭執法啟動以來也大幅下降34%。

捷運局主席戴維(Richard Davey)表示，雖然堵車費等大型項目對提高公車速度的幫助更大，但公車道攝像頭執法已被證明是目前有效的方式。乘客聯盟(Riders Alliance)表示，自動公車道執法系統對於繁忙街道非常重要，能夠為全市逾百萬公車通勤者帶來更快的服務；「將公車道攝像頭自動執法系統永久化，並擴大到公車道執法之外，是達成街道公平和安全的重要進展。」

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