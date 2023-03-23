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保釋改革分歧大 共和黨提妥協案

記者和釗宇╱紐約報導
共和黨州參議員阿士比提案，擬擴大法官在預審階段羈押危險犯罪嫌疑人的自由度，也保留現行的無現金保釋。(美聯社)
共和黨州參議員阿士比提案，擬擴大法官在預審階段羈押危險犯罪嫌疑人的自由度，也保留現行的無現金保釋。(美聯社)

距離預算談判截止只剩不到十天，州府和州議會民主黨人就保釋制度改革的分歧仍然巨大；州議會共和黨人日前提出妥協案，增加法官羈押危險嫌疑人的自由度，同時繼續禁止法官對低收入、輕罪嫌疑人設保。

該案由共和黨州參議員阿士比(Jake Ashby)提出，擬擴大法官在預審階段羈押危險犯罪嫌疑人的自由度，若法官認為重罪或特定輕罪嫌疑人可能對社會有危險，可以還押候審，同時保留現行的無現金保釋。

提案還呼籲設立新的公共安全委員會，成員由執法人員、法官、檢察官、辯護律師以及州長和州議會提名，負責為法官設立風險評估的參考標準；阿士比表示，該委員會將幫助法官清晰解釋州議會指導原則，將大部分重罪和一些輕罪嫌疑人定為可羈押，包括性犯罪、家庭暴力和干擾證人等。

阿士比表示，「公正和公共安全並不是非此即彼，可以支持並授權法官和執法部門，同時也承認富人和窮人長期對司法制度有不同的經歷；設立公共安全委員會意在去除刑事司法過程的政治因素，讓專業人士評估風險，而不是根據膚色或財產。」

目前保釋制度改革爭議極大，州議會民主黨左派一直拒絕州長霍楚(Kathy Hochul)提出的適度收緊保釋制度，而部分共和黨人則希望完全恢復2019年之前的保釋制度；阿士比表示，希望自己提出的方案能得到兩派的支持，「似乎很多州議員對妥協持開放態度，大部分同意財產多寡不應決定釋放或收押，也同意之前的保釋改革沒能保護公共安全。」

共和黨 民主黨 低收入

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