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暴力累犯大增 霍楚促收緊保釋

記者和釗宇╱紐約報導
霍楚22日公布最新犯罪數據顯示，紐約市致傷槍案數量比2021年下降17%，但全州總體犯罪指數仍升21%。(州長辦公室提供)
霍楚22日公布最新犯罪數據顯示，紐約市致傷槍案數量比2021年下降17%，但全州總體犯罪指數仍升21%。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日公布最新犯罪數據顯示，總體犯罪指數上升21%，自2019年保釋改革以來暴力犯罪累案犯大幅增加；她表示已在新財年預算規畫4億9190萬元用於預防槍枝暴力和犯罪、減少累犯，並重申增加法官設保自由裁量權的提議；霍楚對於4月1日截止日前與州議會達成預算協議有信心，但也指不惜延宕進程達成自己的目標。

州議會2019年通過保釋金改革法案，規定絕大多數非暴力犯罪嫌疑人在被判罪之前不應被監禁，大部分輕罪嫌疑人和少量重罪嫌疑人不用交保可直接釋放，不少人認為是目前治安惡化的根源；據州府數據，全州2022年多次被捕的暴力罪犯比2019年增17%，累犯次數越多，累案犯人數增幅越大；其中，暴力犯罪被捕四次以上者增37%，五次以上更增77%。

霍楚重申在州情咨文提出的取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯出庭條款，目前許多暴力犯罪和累案犯其實可以設保，但有時法官不設保，因有「最低限制」措施的顧慮；「我希望給法官絕對清晰的規則，他們有對此類犯罪設保的權力和責任，所以希望去除『最低限制』，讓法官自由對重罪和累案犯設保。」

數據顯示，全州總體犯罪指數增21%，包括謀殺、槍擊、搶劫、重傷害等暴力犯罪指數增10%，盜竊、重竊、盜車等財產犯罪指數增24%；而且，關鍵執法數據仍未回到2019年水平，2022年輕罪和重罪逮捕數上升，但低於2017年至2019年。

霍楚新財年預算案的公共安全投入比去年增1億1000萬元，其中8410萬元用於青少年就業項目、7000萬元撥給社區應對槍案後續、3640萬元用於「清除槍枝暴力」項目、3110萬元用於預防青少年犯罪等。

州議會料將繼續拒絕霍楚的提議；州眾議員米克斯(Demond Meeks)表示，但拋開數字不談，「事實是保釋改革和犯罪猖獗沒有關聯，非裔和西語裔被關押長期以來對白人有利。」

全州範圍內謀殺案數量下降11%。（州長辦公室提供）
全州範圍內謀殺案數量下降11%。（州長辦公室提供）
數據顯示，紐約市致傷槍案數量比2021年下降17%。（州長辦公室提供）
數據顯示，紐約市致傷槍案數量比2021年下降17%。（州長辦公室提供）
全州2022年多次被捕的暴力罪犯數比2019年增長17%。左起：累犯次數越多，累...
全州2022年多次被捕的暴力罪犯數比2019年增長17%。左起：累犯次數越多，累案犯人數增幅越大。(州長辦公室提供)

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