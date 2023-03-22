高中生組團反暴力 民代籲市教育局提計畫

由三名高中生創立的「上城少年力量」希望更多家長和學生關注校園安全。(取自威廉姆斯推特)

紐約市公校 暴力事件頻發，繼罹患自閉症的15歲高中生遭另三名學生毆打後，一些公校生自發建立「上城少年力量」(Uptown Youth Power)防禦組織，得到市公益維護人威廉姆斯等民代支持，呼籲市教育局 應出台反暴力預防計畫，而不是要學生自己保護自己。

「上城少年力量」由位於布朗士區的媒體與傳播高中(High School for Media and Communications)三名在讀生創立，近日於威廉姆斯等民代舉辦的新聞發布會上，談及創立該組織的初衷，指疫情後激增的公校暴力安全事件令他們感到沮喪，決定成立一個全新的社會正義組織，呼籲學生們加強自我保護和彼此監督，反抗公校內滋生的仇恨犯罪和種族歧視 現象。

「上城少年力量」向全市公校生和家長發邀請，希望共同參與該組織，並「施壓」市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)，面對面聆聽學生和家長對公校安全的訴求。

「看到罹患自閉症的15歲學生被三名學生毆打的視頻，非常失望。為什麼拍攝的學生和成年人只是旁觀？如果事件只是通過社交媒體傳播，而沒有人站出來真正做點事，這個世界就太過於冷漠。」聯合創始成員艾雷拉(Juan A. Hererra)說。

「公校霸凌現象，學生心理受到影響，沒有得到足夠重視。」另一創始成員巴克瑪(Sebanyah Buckmire)表示，教職員工應該給予尊嚴、安全和包容，解決學生間的仇恨與種族歧視，恢復校園內的正義和良知。

市公益維護人威廉姆斯稱，疫情後的學生需要關心而非經費削減，市教育局應該提供心理健康支持、創傷諮詢、包容性課外活動等，解決公校暴力問題。