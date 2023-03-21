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市議員提案：每半年檢查鷹架 違規開罰

記者顏嘉瑩／紐約報導
工地鷹架不僅有礙城市觀瞻，更容易成為治安死角，吸引遊民。(記者顏嘉瑩／攝影)
工地鷹架不僅有礙城市觀瞻，更容易成為治安死角，吸引遊民。(記者顏嘉瑩／攝影)

工地鷹架雖重要，但長期設置的鷹架不僅有礙城市觀瞻，更容易成為治安死角，吸引遊民；市議員馬泰(Christpher Marte)近日提案，擬要求市樓宇局每六個月派員到工地針對鷹架合法性、安全性檢查，若有違規擬開罰，希望藉此加強工地安全，並促進居民生活品質。華人建商表示，樓宇局動輒在工地開罰，停工有時達數月，若拆除重新申請、安裝又要另花錢，對提案表示不解，建議應先與業界溝通。

由馬泰提出的Int. 966號法案，要求市樓宇局在工地鷹架安裝後六個月，派由工地指定合格人員、鷹架許可證持有人或設計師均可接受的第三方人員進行調查，確保鷹架安全，並符合設計圖和規章的要求，此後每六個月固定檢查一次。市樓宇局可設行政費用，包含在每次的鷹架例行檢查中，該費用將由鷹架占用人行道的面積與大小而異。

馬泰表示，鷹架在工程中扮演重要角色，但許多鷹架占用人行道，而工地卻沒有工程進行，影響衛生、周邊居民生活品質，甚至成為公共安全以及城市無障礙空間的阻礙。數據顯示，目前全市的鷹架總加起來的長度，可以繞行全市五大區14次，議會需要設規定解決這樣的問題；他相信該提案將能永久改善紐約市容以及增進居民的生活品質。

根據馬泰辦公室，該提案已獲得市長亞當斯(Eric Adams)和市議長歐德思(Adrienne Adams)的支持。

亞當斯 紐約市 遊民

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