市府擬在上、下學時段 增派警員巡邏地鐵

市府擬在上、下學通勤高峰，增派警員巡邏地鐵。(美聯社)

紐約市主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)17日召開每周例行簡報會時表示，將在上學和放學等學生通勤高峰時段，加強地鐵 警員的巡邏人數，同時增加公校 運動項目，阻止學生成為街頭暴力源頭；會上他也報告，全市交通安全提升顯著，總體交通死亡人數比去年下降30%。

當天的簡報會，由副市長班克斯、市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)、市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、市府法律顧問海因茲-拉迪克斯(Sylvia Hinds-Radix)共同出席，提出市府在市政及公共安全治理成果，並接受民眾提問。

其中一名與會公校教師表示，有感地鐵系統內的巡邏警員增加，但在學生上下學的高峰時段卻經常看不到；班克斯表示，將會與市警協商，在學生上學、放學、工人上下班等出勤高峰時段，加強地鐵巡邏警力。

另外還有家長對公校暴力安全提問，並提出希望市府投資建立新體育場、溜冰場、聘請更多體育教練，以防止青少年成為街頭暴力源頭；對此班克斯肯定，表示當局也計畫與社區組織合作，建立更多音樂俱樂部、航空興趣小組等項目，豐富學生放學後的課餘生活。

當天會上還著重展示交通治理結果，市交通局長羅格貴茲指出，截至2月28日，總體交通死亡人數跟去年同期相比，大幅下降30%；行人死亡人數也同比減少了32%；機動車死亡人數下降了47%。

然而，單車死亡人數較去年上升了30%，受到嚴重傷害的人數提升14%，受傷者則增加6%；不過數據也顯示，所有數字較2019年有大幅下降，接近政府的「零死亡願景」(Vision Zero)。