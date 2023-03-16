電單車頻釀火災危住樓 議員提警消局設充電站

曼哈頓區長提議消防局、警察局建電單車充電站。(記者張晨╱攝影)

紐約市 電單車鋰電池頻發著火事故，致不少人喪命，市府機構及民選官員在加大執法力度的同時籲強化立法監管。曼哈頓 區長高步邇(Gale Brewer)提出，為防止火災發生於居民樓，建議開放公共充電站，並將站點設立在社區消防局或警局。

高步邇認為這可能是解決外賣郎沒有地方給車充電的最佳途徑，因為目前他們不得不在狹窄公寓內、地下室、商店等的處充電；同時，任何在公共充電站充電的單車鋰電池，都必須有「質檢印章」作為憑證，否則就不能充電，而私自充電是違法的。

2023年1月，全市共發生1563起結構性火災，其中15起正在調查中，初步結果顯示是由鋰電池造成；已造成一人死亡，25人受傷。前市消防局長埃森(Thomas von Essen)也認為電單車需要更嚴格的監管，但不認同高步邇的提議，以電單車為謀生工具的群體，真正需要的是一場大規模且正式的公共安全宣導，這些信息必須翻譯多語言，有針對性的送到那些真正最需要的人；從事這些行業的多是低收入 及移民群體，必須使用他們能看懂的語言。

市議會日前通過禁止劣質或銷售、組裝二手鋰電池法案，州府也在等待類似的提案，國會的另一項立法將為電池設定安全標準參數，並禁止劣質型號的電池進口美國。

目前還不清楚現任消防局長對在消防站設充電站是何態度，發言人表示，正在審議中。