鋰電池頻釀災 國會議員籲海關設限沒收

國會議員維樂貴絲呼籲限制危險鋰電池進口。(本報資料照)

國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)正推動遏制沒有品牌的危險鋰電池進口美國。這些鋰電池大多用於電單車和電滑板，去年以來，這些車輛的電池在紐約引起一連串火災。

選區在布碌崙(布魯克林)的國會議員維樂貴絲近日致函美國海關及邊境 保衛局(CBP )，尋求對這些通常質量低劣，存在嚴重安全隱患的電池進行更嚴格的執法。

信中說，2月14日，一場由近50顆鋰電池起火引發的大火使她選區內的兩人受傷，其中一人傷勢嚴重。過去兩個月，紐約市 共發生24起此類火災。去年一年，鋰電池在紐約市引發200場火災，共導致六人死亡。鋰電池引起的最近一場火災，是本月5日在布朗士的一場五級大火。連市長提到這些鋰電池驅動的電單車和電動滑板時也說，「這些車輛中一些是致命的，一些極其危險。」

紐約市有超過6萬5000名外賣郎和送貨零工，常依賴電單車工作。維樂貴絲說，他們經常被迫購買便宜的電單車、電池，這些電池如果粗製濫造，極其危險。

維樂貴絲呼籲CBP沒收劣質鋰電池，並激勵製造商確保其產品符合更高安全標準。她說，美國消費者保護和安全委員會(CPSC)和CBP都有能力阻止不安全鋰電池的流動，並防止可能導致的火災。維樂貴絲還要求這兩個機構向她辦公室提，供如何確定進口鋰電池安全性的信息和更新，有關最近CPSC與CBP查獲不合格電池的資料，及這兩個機構到底使用多少資源來應對鋰電池銷售及進口的增長。

維樂貴絲表示，「有責任代表公眾利益並保護美國消費者，尤其是保護送貨員和外賣郎，使他們免遭鋰電池火災造成的悲劇。」