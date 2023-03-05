紐約市抵稅新政 25年來最大漲幅

紐約市推出25年來，最大漲幅抵稅新政。(市長辦公室提供)

目前正值報稅 季，紐約市 府開始大力宣傳全新的「收入所得稅抵免計畫」(Earned Income Tax Credit, 簡稱EITC)，這項25年來最大漲幅的抵稅新政，將幫助符合條件的80萬低收入 家庭，獲得最高400%漲幅的返稅額。

從去年開始的「收入所得稅抵免計畫」，由聯邦、州府、市府為符合條件的家庭、非監護人父母、全職及兼職工作者提供稅收抵免服務；大多數符合條件的市民平均可獲得2400元的EITC綜合福利；累計後的抵免額度最高可達1萬1000元。

根據「收入所得稅抵免計畫」官網規定，可申請EITC的人群主要有四種，分別為：年收入在5萬9187元及以下，有符合條件子女的已婚者；年收入在2萬2610元及以下，無符合條件的子女的已婚者；年收入在5萬3057元及以下，有符合條件子女的單身者；年收入在1萬6480元及以下，無符合條件的子女的單身者。

市府預估，有孩子的單身人士的最高低稅額，增幅將達400%；有子女的已婚夫婦的最高低稅額，增幅講達200%。紐約市府每年將為這項「收入所得稅抵免計畫」提供2.5億元經費，州府將一次性提供1億元經費，幫助這一計畫擴張，使收益者增加至80萬人。

與此同時，為方便低收入市民，市府也繼續提供免費報稅服務，凡年薪低於5萬6000元的個人，及年收入低於8萬元的家庭都可申請，並有機會保留全部退稅。

亞當斯表示，今年紐約市的EITC計畫比聯邦的5%有所增加，也是20多年來首次擴大，為了使更多市民及時了解這一信息，市府也從即日起擴大宣傳，鼓勵更多市民參與，「工薪階層比以往任何時候都更需要現金返稅，但前提是他們必須主動申報。」

紐約市民可撥打311，或訪問「收入所得稅抵免計畫」官網，了解申請詳情：https://reurl.cc/EGRNbv。

免費報稅服務可以在全市開放的140個報稅站點獲取，現場提供中文、韓語、西班牙語等服務；不方便出門的市民，也可使用在線一對一報稅服務，網址可參考：https://on.nyc.gov/3X1l0qw。