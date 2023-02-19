拒提供住房給補貼戶 77家地產商遭起訴

紐約南區聯邦法院日前批准住房權利監督機構訴訟，對其提告的紐約市77家涉嫌打壓領取住房補貼家庭的房地產 公司取證，以期打擊普遍存在的住房歧視 現象。

聯邦法官斯坦恩(Sidney Stein)表示，部分地產商拒絕向持有住房補貼(Section 8 housing voucher)的申請人提供公寓，為嚴重的「收入歧視現象」，對此他批准住房權利倡議組織(The Housing Rights Initiative)對77家房地產經紀公司和業主的訴訟。

「這些地產商的作法將繼續對少數族裔，尤其是非洲裔和西語裔居民產生不平等影響。」斯坦恩說，「這些人是住房補貼的主要受益人，受到聯邦公平住房法的保護。」

住房權利倡議組織表示，斯坦恩的批准將為紐約成千上萬的低收入 居民，「打開」成千上萬套公寓；該組織創始人兼執行董事卡爾(Aaron Carr)表示，該決定向所有房地產公司發出信號，如果非法歧視低收入家庭、老人和殘疾人，將會被追究法律責任。

自2021年3月起訴非法房地產公司之前，住房權利倡議組織秘密進行了多年的調查取證。紐約市自2008年起，立法禁止收入來源歧視，但調查和問責工作往往落在住房權利倡議組織等非營利機構身上。

今年初，市長亞當斯(Eric Adams)承諾加強執法力度，雇用更多的探訪人員來打擊歧視行為，「如果你告訴一個潛在住戶，你不接受住房補貼持有者的申請，你猜會怎樣？」亞當斯說，「這個租戶可能是公務員，我們將對你採取執法行動。」

聯邦住房補貼為低收入租戶支付大部分的租金，幫助他們離開遊民所或收容所，擁有穩定的長期住房。非洲裔和西語裔占紐約市住房補貼受益者的82%，殘疾人占28%。