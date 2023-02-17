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實時洪水追蹤器 將擴大使用範圍

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市將擴大實時監測洪水的傳感器網絡。(FloodNet提供)
紐約市將擴大實時監測洪水的傳感器網絡。(FloodNet提供)

紐約市府宣布撥款720萬元，擴大實時洪水追蹤器的安裝範圍，幫助居民在淹水時，能及時了解街道上水深和可能風險。該洪水追蹤器擴展項目，將從本月起在史泰登島開始實施。

紐約市將擴大實時監測洪水的傳感器網絡。(FloodNet提供)
紐約市將擴大實時監測洪水的傳感器網絡。(FloodNet提供)

洪水網(FloodNet)是紐約市在經歷颶風艾妲(Ida)一年後，與多校於2020年秋季共同推出的合作項目，目前在容易發生嚴重洪水的地區安裝31個傳感器，即洪水追蹤器。這些傳感器安裝在大約十呎高的桿上，可以準確測量地面水深。

傳感器收集的信息匯總到洪水網，再發送到用戶端，使居民能監測和應對洪水。居民可以收到警報，看到水的深度，以及歷史洪水數據。

按照這項新的擴展計畫，未來五年全市洪水追蹤器的數量將增加到500多個，擴展監測範圍。這個項目還將鼓勵社區積極參與，研究人員與居民將就如何改進進行互動，也可以要求為某些地點安裝傳感器。

市大布碌崙學院地球和環境科學教授、洪水網的首席科學家布蘭科(Brett Branco)說，他們正設法讓決策者和居民盡可能獲取各種洪水數據，這對於實時應對洪水非常有用。比如說，正在創建一個實時數據系統，不僅提供洪水信息，還會提醒居民哪些道路無法通行，或幫助政府確定在哪些地方實施防災工作最有效。

洪水網對研究人員也很有價值。可根據洪水網收集的數據識別未來天氣模型和預測工具的準確性。隨著傳感器網絡在全市擴展，研究人員也希望得到街道水深以外的信息，比如暴風雨開始時的積水率，當地的排水率，以及淹水的持續時間等。

紐約市將擴大實時監測洪水的傳感器網絡。(FloodNet提供)
紐約市將擴大實時監測洪水的傳感器網絡。(FloodNet提供)

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