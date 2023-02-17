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檢察官必須起訴法案 參眾院提案遏犯罪

記者胡聲橋／紐約報導
國會議員瑪麗奧稱讚其同名法案在參議院提出。(取自瑪麗奧推特)
國會議員瑪麗奧稱讚其同名法案在參議院提出。(取自瑪麗奧推特)

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)宣布聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)近日在參議院提出她的「檢察官必須起訴法案」(the Prosecutors Need to Prosecute Act)。去年6月，瑪麗奧在國會眾議員提出同名法案。

這項立法已獲得全國警察組織協會 (NAPO)支持，並通過要求地區檢察官報告他們拒絕起訴的暴力犯罪數量、慣犯所犯的案件數量以及釋放的罪犯人數來追究地方檢察官的責任並提高透明度。未能報告這些統計數據的檢察官將面臨失去司法部聯邦撥款的風險。

「在過去的兩年裡，我們在大城市看到令人不安的趨勢，地方檢察官努力將危險的罪犯留在街道上而不是關進監獄」，瑪麗奧說，在紐約市，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)發布備忘錄，不起訴某些罪行，將重罪起訴降級，以及不再尋求判處無期徒刑。

瑪麗奧說，進步派檢察官在舊金山、洛杉磯和費城制定類似政策，由於檢察官拒絕起訴，州長只能寬大處理，國會有責任介入。選民已經受夠了，必須恢復法律和秩序。她感謝甘迺迪在參議院提出相同法案。

檢察官 眾議員 參議院

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