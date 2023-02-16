防工資盜竊、危險工作環境 曼哈頓地檢成立勞工保護部

白艾榮宣布成立首個勞工保護部、創建投資「被盜工資基金」，保護移民、低收工人。(曼哈頓地檢辦公室)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)16日宣布，其辦公室將成立首個勞工保護部門(Worker Protection Unit)，專門負責調查和起訴曼哈頓多行業工資盜竊和其他形式的勞工騷擾及剝削；該部門將作為建築業欺詐工作組(Construction Fraud Task Force) 的一部分，該工作組曾在2021年為新移民建築工人成功追討11萬被盜工資；而新成立的小組則在這一原則之上，幫助保護移民、少數族裔、以及低收入 群體的工作權益，對盜竊工資的公司提出刑事指控。

白艾榮表示，一些公司利用紐約最弱勢的人群——包括低收入和無證客，濫用權力不平衡來中飽私囊；「我們將與執法部門、立法機構、社區以及其他方面的夥伴合作，確保工人受到公平對待，違反法律的惡意雇主將對他們的罪行負責。 」

根據康乃爾大學(Cornell University)勞工研究所(Worker Institute)的資料，紐約的工資盜竊每年造成近10億元的工資損失，影響到數萬名工人——主要存在於建築和房地產開發行業。

該新成立的部門表示，工作目標是擴大眼界，將工人剝削和工資盜竊率較高的行業包括，如家庭保健機構、餐飲、酒店業等；該小組還將執行工作場所安全勞動法，並在雇主給工人帶來危險或致命的工作環境時，追究從魯莽危害到過失殺人等各種指控。

與此同時，地檢辦公室還和州勞工廳(NYS Dept. of Labor)合作，創建「被盜工資基金」(Stolen Wage Fund)，由地方檢察官的刑事司法投資 計畫資助，並與紐約州勞工部 合作運作。

勞工廳長瑞爾登(Roberta Reardon)表示，工資盜竊的受害者並不總是能通過刑事訴訟得到補償，因此投資10萬元，為曼哈頓的工資盜竊受害者創建了一個試點工資盜竊基金，幫助在結案後或未得到適當賠償的受害者；在對試點項目進行評估後，可向該基金投資50萬元。

民眾可通過撥打(646)712-0298向地檢勞工保護部門報告工資盜竊或危險工作環境等。