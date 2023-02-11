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公務員不強制接種 紐約州將取消醫院口罩令

記者張心／紐約報導
紐約州醫療機構內的口罩強制令於12日結束。(市長辦公室提供)
紐約州醫療機構內的口罩強制令於12日結束。(市長辦公室提供)

隨著新冠疫情的和緩，紐約州衛生廳10日宣布，將於12日取消醫療機構內的口罩強制令，同日紐約市公務員疫苗強制接種令也取消，但伴隨該禁令衍生的「提告市府」訴訟卻仍在持續。

州衛生廳表示，全州最後一個必須配戴口罩的場域將於本周「鬆綁」，於12日結束針對醫療機構的口罩強制令，任何進入醫院、醫生診所等醫療機構的民眾，都不再需要配戴口罩。

州衛生廳代理廳長麥克唐納德博士(Dr. James McDonald)表示，雖然解除口罩令，但目前紐約州正處於過度期，疫情尚未結束；12日之後，州醫療機構需要遵循聯邦疾病防治中心(CDC)的指導方針，為工作人員和病患制定相關計畫，例如在何種情況下需要戴口罩。

麥克唐納德表示，近幾個月，全州新冠確診數和死亡人數都穩步下降，當局決定從政府強制保護過度到個體自我保護；不過他也說，若未來數字再攀升，且CDC修改建議，州衛生廳也不排除再恢復口罩令。

紐約市在10日則取消對公務員的疫苗強制接種令；市衛生局副局長奎因(Celia Quinn)表示，在過去幾個月中，紐約市的確診數、住院數和死亡人數都趨於穩定，沒有再出現2021年冬天到2022年初時的「戲劇性爆發」。

自2021年實行的公務員疫苗強制接種令導致1800人被迫辭退，包括市教育局、市消防局、市衛生局、市警局等職員均被解雇，大批公務員向市府發起訴訟；代表發起訴訟的工會表示，即使接種令已取消，但對市府的訴訟不會停止。

面對工會要求被解雇公務員恢復原職、補發工資的訴求，市長亞當斯(Eric Adams)表示，歡迎這些雇員重新申請市府崗位，「但不可能補發工資」；他說：「納稅人不應該為沒工作的人付錢。這些人在可以選擇接種疫苗的時候拒絕了，目前的後果也只能他們自己承擔。」

口罩 疫苗 紐約市

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