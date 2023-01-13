國會提桑托斯法案 履歷造假罰款坐牢

共和黨籍國會眾議員桑托斯(George Santos)，日前被五名紐約共和黨國會議員與紐約州共和黨要求辭職，他12日回應，除非投他票的14萬2000名選民要他下台，他才會離職。(歐新社)

共和黨 籍國會眾議員 桑托斯(George Santos)，日前被五名紐約共和黨國會議員與紐約州共和黨要求辭職，他12日回應，除非投他票的14萬2000名選民要他下台，他才會離任。民主黨眾議員則提案，要求國會議員參選人向聯邦選舉委員會提交履歷，若故意提供虛假信息，恐面臨監禁或罰款，並取名「桑托斯法案」。

在爭議中就職的桑托斯日前受到黨內質疑，但他12日獲眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)支持；麥卡錫指，桑托斯是選民選擇的議員，若有其他考量，應由道德委員會審查，在此期間，他仍是國會眾議員，並指下周會委任他進入新科議員級別的委員會。紐約市長亞當斯(Eric Adams)當日也以相同理由表示願與桑托斯合作，除非他離職。

皇后區共和黨主席農齊亞托(Tony Nunziato)指，目前尚未有任何司法機構證實桑托斯違法，「給我看證據，然後我會要他下台」；他說，美國是人民選出政府，而不是政府要求民代辭職，「民眾已(用選票)說話」。

對於納蘇郡共和黨要求他辭職，桑托斯說，他是服務選民，為不是為政客與黨魁工作，「我聽到他們的意見，但我是被14萬2000民眾選出，除非這14萬2000人不想要我，我們會在兩年之後見分曉」。

第10選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)與第15選區國會眾議員托雷斯(Ritchie Torres)當天以「SANTOS」提案，要求國會眾議員參選人向聯邦選舉委員會提交額外的教育、參軍與工作背景，若提交虛假信息，恐面臨10萬元罰款或一年監禁，或兩者並罰。