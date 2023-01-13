新財年預算 1027億再創紀錄

市長亞當斯12日提出2024財年初步預算，總額為1027億元，比上財年預算增長1.6%。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)12日提出2024財年初步預算 ，總額為1027億元，比上財年預算增1.6%；亞當斯表示，由於經濟危機風險增高，紐約市未來兩年稅收增長放緩，將控制開支。雖然預算繼續創歷史紀錄，市議會不滿市府削減支出、雇員和服務，預計將在談判階段杯葛。

市府預計2023 和2024財年收入將分別增17億和7億3800萬元，2023年增加主因股市投資增值；不過，本財年遭遇庇護客收容危機，去年以來共接受約4萬人，預計本財年此項目支出將至少有10億元；市府也面臨勞資糾紛和解賠償、員工健保成本上漲、聯邦救濟金即將用完等壓力。

應對收支挑戰，亞當斯表示，新財年將嚴守財政紀律，並將儲備資金維持在高位；目前預計，2023和2024財年將節約過30億元，主要來自削減超過4300個職缺；市府目前的儲備金為83億元，創歷史新高，新財年各部門新增開支將由儲備金支出，2023年開源節流可確保2024財年預算平衡。

然而，由於未來兩年可能出現經濟危機，市府預計2025、2026、2027財年的赤字將逐年擴大，分別為32億元、50億元和65億元；亞當斯表示，「雖然經濟恢復，但增速放緩，仍須為市民提供每日服務，但資源將變少。」

市府新財年將在住房方面新增2000萬元，教育增8000萬元，「零死亡願景」(Vision Zero)等交通安全項目2億2800萬元，威利點(Willets Point)改建項目撥款1億5300萬元；隨著紐約市經濟持續恢復，市府將繼續在公共安全、可負擔住房、清潔街道方面增資，同時要求各部門自行承擔新增開支。

初步預算的公布只是拉開了談判的序幕，預計未來幾個月將與市議會陷入膠著，因市議會對市府削減開支和服務不滿；市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)在一份聲明中表示，不會允許市府削減開支和市民日常所需服務。

市議會將在未來幾個月針對各預算項目舉行公聽會，並與市府展開談判，最終形成執行預算；新財年將於7月1日開始。