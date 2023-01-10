我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

暴雨防洪計畫 市府砸4億擴大實施

記者和釗宇╱紐約報導
紐約將啟動多項防洪工程，圖為牙買加灣的堤防構想圖。(陸軍工兵團提供)
紐約將啟動多項防洪工程，圖為牙買加灣的堤防構想圖。(陸軍工兵團提供)

市長亞當斯(Eric Adams)9日宣布，將把紐約市暴雨洪水管理項目(Cloudburst Program)擴大到四個社區，更好地防範類似颶風艾妲(Ida)的暴雨洪水；市府將投資近4億元建造專門設計的防洪設施，保護皇后區法拉盛可樂娜(Corona Park)和凱辛納公園(Kissena Park)、布朗士區帕克切斯特(Parkchester)、布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)的居民生命和財產安全。

市府的暴雨洪水管理項目目前已經在三個社區實施，包括皇后區的南牙買加(South Jamaica)、聖奧本斯(St. Albans)以及曼哈頓的東哈林區(East Harlem)；新增的四個社區由市環保局、公園局、交通局和設計及建設局選出，評選考慮了歷史和未來洪水易發程度、現有防洪設施、環境因素及其他容易增加洪水危險性的社會因素，預計將於2025年開工建設。

項目擴大的4億元投資來源於市府和聯邦政府，市府下一步將推動把布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)納入成為第八個防洪區，為此將爭取更多資金；同時，目前還有20個社區正在進行評估，看是否納入暴雨洪水管理項目，環保局也將繼續申請聯邦資金，資助這一項目。

本次項目擴大還將允許環保局安裝最新防洪設備，吸收、貯存、疏導短時間的暴雨，防止洪水；該項目將安裝堤壩和環保防洪基礎設施，還將利用空地貯存暴雨降水，直到降雨高峰結束，讓社區的排水系統能充分發揮。

市府將斥資4億元，把暴雨洪水管理項目擴大到包括皇后區法拉盛可樂那和凱辛納公園等四...
市府將斥資4億元，把暴雨洪水管理項目擴大到包括皇后區法拉盛可樂那和凱辛納公園等四個社區。（美聯社）

洪水 暴雨 布碌崙

上一則

亞裔學童讀書會 凌德麗法官勵志

下一則

辦公樓改建住宅 法拉盛上榜

延伸閱讀

加州當局憂土石流 哈利梅根居住城鎮發布撤離令

加州當局憂土石流 哈利梅根居住城鎮發布撤離令
冬季風暴持續襲擊 拜登批准加州進入緊急狀態

冬季風暴持續襲擊 拜登批准加州進入緊急狀態
暴風雨來襲 南加度假村瞬間變「鬼屋」

暴風雨來襲 南加度假村瞬間變「鬼屋」
華男布碌崙市區遭仇恨攻擊

華男布碌崙市區遭仇恨攻擊
多輪降雨襲灣區 周二前慎防洪水、山體滑坡等災情

多輪降雨襲灣區 周二前慎防洪水、山體滑坡等災情

熱門新聞

華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼