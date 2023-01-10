暴雨防洪計畫 市府砸4億擴大實施
市長亞當斯(Eric Adams)9日宣布，將把紐約市暴雨洪水管理項目(Cloudburst Program)擴大到四個社區，更好地防範類似颶風艾妲(Ida)的暴雨洪水；市府將投資近4億元建造專門設計的防洪設施，保護皇后區法拉盛可樂娜(Corona Park)和凱辛納公園(Kissena Park)、布朗士區帕克切斯特(Parkchester)、布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)的居民生命和財產安全。
市府的暴雨洪水管理項目目前已經在三個社區實施，包括皇后區的南牙買加(South Jamaica)、聖奧本斯(St. Albans)以及曼哈頓的東哈林區(East Harlem)；新增的四個社區由市環保局、公園局、交通局和設計及建設局選出，評選考慮了歷史和未來洪水易發程度、現有防洪設施、環境因素及其他容易增加洪水危險性的社會因素，預計將於2025年開工建設。
項目擴大的4億元投資來源於市府和聯邦政府，市府下一步將推動把布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)納入成為第八個防洪區，為此將爭取更多資金；同時，目前還有20個社區正在進行評估，看是否納入暴雨洪水管理項目，環保局也將繼續申請聯邦資金，資助這一項目。
本次項目擴大還將允許環保局安裝最新防洪設備，吸收、貯存、疏導短時間的暴雨，防止洪水；該項目將安裝堤壩和環保防洪基礎設施，還將利用空地貯存暴雨降水，直到降雨高峰結束，讓社區的排水系統能充分發揮。
上一則
亞裔學童讀書會 凌德麗法官勵志
下一則
FB留言