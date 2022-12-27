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市警退休金紀錄透明化？事關安全

記者張晨／紐約報導
市警退休金紀錄被要求透明化。(記者張晨╱攝影)
市警退休金紀錄被要求透明化。(記者張晨╱攝影)

納稅人監督組織公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)日前根據「信息自由法」(Freedom of Information Law)獲得的市府紀錄顯示，市警退休養老金支出穩步增長，僅去年一年就達到近30億元。

越來越多的退休人員拿著六位數的退休金，其中一些前警員的年薪超過30萬元；數據顯示，上財年市警有4810名退休人員領取的退休金超過10萬元，144人超過20萬元，其中七人年薪超過30萬元。在截至6月30日的財政年度，5萬1654名退休警察共領取29.8億元養老金，比前一年增長4.2%，自2018財年以來增長19.7%。

為應對人員流失和士氣低迷，過去五年，市警退休人員的平均養老金從5萬1182元增長到5萬7715元，同比增12.7%；但預計今年還會有4000多名警員辭職或退休。

公共政策帝國中心指，紐約納稅人需要看到透明數據，中心要求紐約市警察養老基金(New York City Police Pension Fund)公布領取者姓名，這是全州唯一不公布姓名的養老基金。因為保密有助掩蓋可能存在的欺詐養老金和非法領取雙份退休金的行為，即退休人員領取市警養老金的同時還做著第二份政府工作。但市警認為保密姓名是為保證警員安全，因為他們工作時所受的威脅，「不會隨著退休而消失」。

退休金 警察 紐約市

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