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私企無正當理由裁員 市議員提案喊禁

記者張心／紐約報導
蘭德近期參加紐約時報罷工活動，現場聲援勞工維權。(取自蘭德推特)
蘭德近期參加紐約時報罷工活動，現場聲援勞工維權。(取自蘭德推特)

各行各業面臨新一波裁員潮，紐約市議員提案，禁止私營企業在沒有正當理由的情況下，任意解雇員工，除非雇主能夠證明企業經營困難，或員工表現差，才可解雇。

從科技業開始的裁員潮，在全美產生連鎖反應，許多依賴大型科技公司而生存的餐館、零售業、旅遊業等都紛紛受到波及；為避免紐約市雇員受到影響，市議員卡班(Tiffany Cabán)日前提案，要求紐約市的私營企業不得無理由解雇員工，除非雇主能夠證明經營困難或是員工表現不盡如人意。

卡班表示，除非公司能夠證明員工有不當行為且績效低下，或因真實的財務因素而不得不裁撤職位，否則雇主不可以開除員工；如果員工自認在沒有「正當理由」情況下被解雇，可聯繫勞工執法部門投訴、尋求仲裁，也可直接提出訴訟。

卡班的提案獲得市主計長蘭德(Brad Lander)的支持，他在推特表示，自己正在和卡班合作，確保提案能夠順利通過，「員工不可隨意被解雇」。

蘭德還表示，希望提案在紐約市通過後，也能推行至全美其他城市和州，甚至聯邦層級；他在近期也參加紐約時報和星巴克的員工罷工示威活動，在現場發言聲援勞工權益。

但蘭德的發言卻遭批評者攻擊，表示他才剛在上個月，解雇了該辦公室的兩名資深員工，並沒有提供任何「正當理由」。

市議員霍頓(Robert Holden)說：「蘭德就和紐約市的許多進步派一樣，是個偽君子」，霍頓還說：「他們的座右銘是，按我說的做，別管我怎麼做。」

遭到蘭德解雇的資深攝影師沃茲(Susan Watts)說，自己上月初突然接到裁員通知，而就在收到通知的前幾個小時，他和蘭德才在愉快的聊天；沃茲不認同蘭德的處理方式，「這讓我相信，蘭德的所作所為和他聲稱的保護勞工的權益是背道而馳的。」

對此，蘭德辦公室發言人丹恩(Naomi Dann)回應，不會對「個人人事問題」發表評論。

蘭德近期參加星巴克員工示威活動，聲稱保護勞工權益。(取自蘭德推特)
蘭德近期參加星巴克員工示威活動，聲稱保護勞工權益。(取自蘭德推特)
蘭德近期參加星巴克員工示威活動，聲稱保護勞工權益。(取自蘭德推特)
蘭德近期參加星巴克員工示威活動，聲稱保護勞工權益。(取自蘭德推特)
卡班提案要求禁止公司無正當理由隨意裁員。(市議會提供)
卡班提案要求禁止公司無正當理由隨意裁員。(市議會提供)

紐約市 裁員 勞工

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