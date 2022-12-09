強制移送精神病患 市長新規首挨告

近百名抗議者8日聚集在市政廳外，就精神病患新規，與市長隔空嗆聲。(記者許君達╱攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)近期提出新規，授權執法機構將「嚴重精神問題」者強制送醫評估，即使他們並未威脅公共安全，引起廣泛爭議。這項計畫8日第一次遭到法律挑戰。一家民權律師事務所在現有的訴訟提出動議，要求聯邦法官下令喊停該新規。

律師指亞當斯的新規違反「美國殘疾人法」(Americans With Disabilities Act)和「紐約市 人權法」(New York City Human Rights Law)，令人們陷入「僅因為在公共場所帶病生活就被拘留」的風險。這項動議是在一樁去年由多位公共利益律師和組織提出的案件中增加，該案挑戰警局處理所謂「情緒混亂者」的方式。市府的法律代表曾在9月提請法官駁回該訴訟，但負責該案的聯邦法官Paul A. Crotty尚未對市府的請求做出裁決。

亞當斯的新規反對聲浪不斷。8日中午，亞當斯在市政廳內召開記者會的同時，多名市議員和維權團體代表在市政廳外抗議，呼籲市長收回新規。抗議由警務改革社區聯盟(Communities United for Police Reform，簡稱CPR)、全國精神疾病聯盟(National Alliance on Mental Illness)紐約分會和紐約市議會進步主義核心小組(New York City Council Progressive Caucus)等發起，34個社區及維權組織參與。

與會者指，擴張警權用來對付人民只會帶來更深的創傷。未來大量被強制送醫的人會讓本就不堪重負的醫療系統雪上加霜，市府更應該做的是，加大對保障性住房和醫療照護體系的投入。

亞當斯新規提出九天來，各類抗議接連不斷。亞當斯7日在電視節目受訪時表示，抗議者和媒體的反應過度，「精神過敏 ，聳人聽聞」。「這是一個小而特殊的群體，他們不能照顧自己的基本需求，並且深陷精神疾病的折磨，以至於對自己和他人構成危險。」他還曾將新規所針對的對象描述為「中城街角的影子拳擊手，一邊喃喃自語一邊衝向看不見的對手」。

尋求禁制令的動議則指，市長的舉例未能清晰定義，到底哪些人需要被強制送醫；市長的計畫「缺乏細節，不知道警方實際上如何確定所謂影子拳擊手，是無法照顧自己的基本需求，還是只是在運動？」