重罪案底禁任陪審團 民權組織提告擬推

美國大多數州和聯邦法院禁止有重罪紀錄者當陪審員，現在有人推動推翻相關法律。(記者胡聲橋/攝影)

一個名為紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)的民權組織8日向曼哈頓 聯邦法院提訴，要求推翻禁止有重罪紀錄者擔任陪審員的法律。民權組織認為，相關法規在規定陪審員資格時，不成比例地將非洲裔男性排除在外，使非洲裔在陪審員中的代表人數明顯不足。

在推動刑事司法改革的過程中，允許哪些人擔任陪審員，成了一個日益受到挑戰的問題。紐約州 是最新出現這一挑戰的州。加州 在2020年修改法律，允許有重罪紀錄的人擔任陪審員，但大多數州和聯邦法院仍然禁止這些人當陪審員。

紐約公民自由聯盟，與紐約社區服務協會(Community Service Society of New York)，和Clarick Gueron Reisbaum律師事務所在聯邦法院提起該訴訟，關注相關法律在曼哈頓造成的影響。實際上，紐約州所有62個郡的法院都有這方面的限制。

根據該訴訟，曼哈頓約有25%的非洲裔居民，約3萬8000人因曾犯重罪而被禁止擔任陪審員，紐約公民自由聯盟稱這是對非洲裔居民採取嚴厲治安手段和起訴造成。

紐約公民自由聯盟執行主任利伯曼(Donna Lieberman)說，剝奪參加陪審團的權利使成千上萬的曼哈頓黑人居民無法參與公民活動，她稱推動推翻這一法律是「種族正義的需要」。她認為一個不能代表紐約非洲裔的陪審團制度，最終會把更多非洲裔送進監獄，需要徹底改革。