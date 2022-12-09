住房遭不公法拍 少數族裔促州長簽法保障
（影音來源：記者張心）
為督促州長霍楚(Kathy Hochul)盡快簽署「防止濫用止贖權法案」(Foreclosure Abuse Prevention Act，簡稱FAPA)，近50名非洲裔、西語裔屋主8日在州長曼哈頓辦公室外，聯合州眾議會議員呼籲霍楚同意該法案，保護低收入社區的住房安全。
「防止濫用止贖權法案」(S.5473-D/A.7737-B)旨在恢復「常識性原則」，即任何房屋相關方都不可單方面停止和重啟訴訟程序，以此恢復失去時效性的訴訟；該法案希望糾正近期的司法判決，即金融機構在住房法拍案件中，不受既定時效原則的影響，可以隨意重啟訴訟。
紐約州議會日前以壓倒性票數通過上述法案，希望藉此為止贖程序提供公平性。因為在取消抵押品贖回權的過程中，民代們發現，少數族裔和低收入房主受影響最嚴重，該法案可為這群房主提供公平的權益。
「對於大多數人，最有價值的資產是他們的房子，所以在取消抵押品贖回權的過程中，房主們更需要公平和公正。」提案並組織此次集會的州參議員桑德斯(James Sanders)表示，「目前的程序使正義的天平傾向房主們的反面，州長應簽法糾正。」
代表皇后區艾姆赫斯特、雷哥公園、秋園等移民社區的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)表示，「經濟衰退期，存錢買房都很難，低收入家庭對於止贖過程中的公平需求也更加迫切。」
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