交通局將續增自動執法攝像頭

羅格貴茲呼籲駕駛上路應安全行駛，不要超速，避免遭罰。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 交通局(Department of Transportation)17日舉行少數族裔圓桌媒體會議，宣講交通局一年來改善街道的舉措；交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，目前全市已經安裝了逾2000個自動執法攝像頭，未來將繼續呼籲州議會增加攝像頭數量，他呼籲駕駛上路應安全行駛，不要超速，避免遭罰。

出生在多明尼加的羅格貴茲剛來美國時曾在餐館打工，他表示，自己非常了解移民 社區；「紐約市獨一無二的地方在於，我們有35%的市民出生在國外，很多移民辛勤工作，但卻並不一定了解市府的服務資源以及如何利用資源。」

羅格貴茲說，公共交通取決於投資，通常高收入社區交通更好、聲量更大，「我們就應該增加移民社區的聲量，改善移民社區的交通；現在公共交通的通勤人數還未恢復到疫情 之前，我們未來會在移民社區舉辦各種宣講會，普及交通知識和法規。」

交通局今年以來已經改造超過1200個危險十字路口，超出了年初定下的1000個的目標，市府再將改造目標增加至1400個；羅格貴茲說，這項改造主要是增加左轉信號燈，「左邊視野較差，還要避讓直行車輛，因此很多交通事故都是發生在左轉時，增加左轉信號燈將可減少事故機率；今年紐約市死傷最多的事故發生在高速上，街道上的傷亡今年已經減少。」

他還說，目前全市已經安裝約2000個自動執法攝像頭，但攝像頭數量和安裝地點受到州議會限制；羅格貴茲表示，州議會已通過法案，允許校區執法攝像頭24小時運轉，「這是很大的進步，我們會繼續呼籲州議會，允許紐約市增加攝像頭數量。」

羅格貴茲還呼籲，駕駛應自覺遵守25哩的限速，負起責任保護行人和單車騎士，「只要別超速，就不會有罰款。」

為了加強私家車不占用公車道執法，交通局還在公車上增加了自動執法攝像頭，羅格貴茲也呼籲駕駛應注意，「大部分市民使用公共運輸，應該把街道還給他們。」