我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

交通局將續增自動執法攝像頭

記者和釗宇╱紐約報導
羅格貴茲呼籲駕駛上路應安全行駛，不要超速，避免遭罰。(記者和釗宇／攝影)
羅格貴茲呼籲駕駛上路應安全行駛，不要超速，避免遭罰。(記者和釗宇／攝影)

紐約市交通局(Department of Transportation)17日舉行少數族裔圓桌媒體會議，宣講交通局一年來改善街道的舉措；交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，目前全市已經安裝了逾2000個自動執法攝像頭，未來將繼續呼籲州議會增加攝像頭數量，他呼籲駕駛上路應安全行駛，不要超速，避免遭罰。

出生在多明尼加的羅格貴茲剛來美國時曾在餐館打工，他表示，自己非常了解移民社區；「紐約市獨一無二的地方在於，我們有35%的市民出生在國外，很多移民辛勤工作，但卻並不一定了解市府的服務資源以及如何利用資源。」

羅格貴茲說，公共交通取決於投資，通常高收入社區交通更好、聲量更大，「我們就應該增加移民社區的聲量，改善移民社區的交通；現在公共交通的通勤人數還未恢復到疫情之前，我們未來會在移民社區舉辦各種宣講會，普及交通知識和法規。」

交通局今年以來已經改造超過1200個危險十字路口，超出了年初定下的1000個的目標，市府再將改造目標增加至1400個；羅格貴茲說，這項改造主要是增加左轉信號燈，「左邊視野較差，還要避讓直行車輛，因此很多交通事故都是發生在左轉時，增加左轉信號燈將可減少事故機率；今年紐約市死傷最多的事故發生在高速上，街道上的傷亡今年已經減少。」

他還說，目前全市已經安裝約2000個自動執法攝像頭，但攝像頭數量和安裝地點受到州議會限制；羅格貴茲表示，州議會已通過法案，允許校區執法攝像頭24小時運轉，「這是很大的進步，我們會繼續呼籲州議會，允許紐約市增加攝像頭數量。」

羅格貴茲還呼籲，駕駛應自覺遵守25哩的限速，負起責任保護行人和單車騎士，「只要別超速，就不會有罰款。」

為了加強私家車不占用公車道執法，交通局還在公車上增加了自動執法攝像頭，羅格貴茲也呼籲駕駛應注意，「大部分市民使用公共運輸，應該把街道還給他們。」

羅格貴茲表示，紐約市已經建成了1500哩單車道，他呼籲民眾多騎單車，不僅能鍛煉身體，也能緩解擁堵；他還分享自己在1993年到上海復旦大學交流時，朋友就建議他買一輛單車，「他們那時候就有單車道了，且全都是受保護的單車道；我們將繼續推廣，有研究顯示，如果每天騎單車半小時，可以多活六年，騎單車能更好的鍛煉身體。」

紐約市目前已安裝逾2000個自動執法攝像頭，未來市交通局將繼續呼籲增加攝像頭數量...
紐約市目前已安裝逾2000個自動執法攝像頭，未來市交通局將繼續呼籲增加攝像頭數量。(路透)
市交通局17日舉行少數族裔圓桌媒體會議，局長羅格貴茲(說話者)表示，未來將繼續呼...
市交通局17日舉行少數族裔圓桌媒體會議，局長羅格貴茲(說話者)表示，未來將繼續呼籲州議會增加攝像頭數量。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 移民 疫情

上一則

華埠人力中心 新址開放服務

下一則

遊民連涉3起性侵 警才出手逮人惹議

延伸閱讀

北加鴛鴦大盜洗劫華埠信箱 疑為汽油補貼

北加鴛鴦大盜洗劫華埠信箱 疑為汽油補貼
10年來首調 紐約市計程車漲價23%

10年來首調 紐約市計程車漲價23%
紐約市第三方平台外賣郎最低時薪 擬增至23.82元

紐約市第三方平台外賣郎最低時薪 擬增至23.82元
大軍廣場無車化 市交通局辦公聽會

大軍廣場無車化 市交通局辦公聽會
南加退伍軍人大樓遭入室盜竊 砸攝像頭、撬取款機

南加退伍軍人大樓遭入室盜竊 砸攝像頭、撬取款機

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24
在109警民會上，霍爾介紹上個月的法拉盛犯罪情況。(市警局提供)

法拉盛KTV門口搶劫多 專盯戴名表豪客

2022-11-11 06:33
皇后區東部意外出現「翻紅浪潮」。（網路截圖）

皇后區東部意外現「翻紅浪潮」民主黨敲警鐘

2022-11-12 06:19

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代