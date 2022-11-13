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大軍廣場無車化 市交通局辦公聽會

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙著名景點大軍廣場，市交通局有意走向無車化。(取自展望公園聯盟官網)
布碌崙著名景點大軍廣場，市交通局有意走向無車化。(取自展望公園聯盟官網)

市交通局日前透露，正考慮讓大軍廣場(Grand Army Plaza)走向無車化，連接加入附近Vanderbilt和Underhill大道的開放街道(Open Streets)中；對此當局將舉行公聽會，徵求公眾的反饋意見，副局長比頓(Eric Beaton)表示已做好採取大膽措施的準備，頗有勢在必行之意。

「希望將此提升到全新的水平發展，不只是一天之中某特定時段無車化，而是讓該區變成更一致、具有良好設計的公共空間」，比頓表示單靠油漆、安置花盆和路障來裝飾，遠遠不夠；為完成這項計畫，希望動用市長亞當斯(Eric Adams)去年4月承諾用以改善街道的9.04億元經費。

近年來，大軍廣場的交通情況對路人和騎車人士相當不友善，去年一名婦女及一歲嬰兒在廣場西側的環狀交叉路口被車撞傷。當地市議員哈德森(Crystal Hudson)、哈尼夫(Shahana Hanif)也曾在5月致函交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，指該地區年久失修，人行道條件惡劣、衛生惡化等問題；兩人的辦公室都接到投訴。

哈德森認為，必須在十字路口安裝紅綠燈，包括Prospect Park West、Union街、Plaza Street West、Berkeley街等；靠近布碌崙公共圖書館的Eastern Parkway的紅綠燈也應與其他燈同步，這樣路人就不會困在路中間。

比頓表示大軍廣場的改進計畫暫無明確時間表，但預計當局今年內會擬定草案，「我們會很快速推進，不會浪費時間」；當局將在本月16日(周三)舉行zoom線上公聽，聽取民眾的意見，網址：https://bit.ly/3fYzvvS。

亞當斯 布碌崙 圖書館

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