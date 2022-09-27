低收移民遭遞解 有望獲免費法援

紐約州議會提案，擬為所有面臨遞解或被關押的低收入移民提供免費法律援助。(美聯社)

紐約州 議會日前提案，擬為所有面臨遞解或被關押的低收入移民 提供免費的法律援助；法律援助的成本預計為每年3億元，如果提案通過，紐約市將成為全美首個確保遞解移民辯護權的州。

移民維權團體已遊說該提案許久，由州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)和州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)提出；此前南部各州將無證移民運送至民主黨各州市引起爭議，霍伊曼和克魯茲表示此舉非常無恥，「紐約州必須設立為庇護申請者提供支持的基礎設施。」

這項提案也將讓紐約州涉入與聯邦政府管轄權的爭端，要求州府為新政策設立專門資金，而且並不是取代其他政府或私人渠道的注資；提案適用於所有與紐約有「重大連結」的低收入移民，例如遭到移民拘留者、身背案件正在州內法庭審理者、面臨遞解者等。

州新美國人辦公室(Office of New Americans)主任將負責界定收入標準，符合資格者的年收入必須少於聯邦貧困線的200%；該辦公室同時也須監督並改進法律援助的服務質量，並成立顧問委員會協助辦理。

該提案還援引美國移民委員會(American Immigration Council)在2016年的一份報告，表示非公民如果有律師協助，被解除監禁、出庭、贏得遞解案子的可能性更大，有律師代表的被監禁移民，避免被遞解的概率是無律師的兩倍，而未被監禁的移民避免遞解的概率則升至五倍。