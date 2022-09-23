市長砍渡輪預算 暫停擴充服務

市長亞當斯日前公布「渡輪前進」計畫，設立渡輪票折扣項目。 (市長辦公室提供)

紐約市 渡輪(NYC Ferry)因管理混亂，並瞞報數億元開支，為納稅人帶來負擔；市長亞當斯 (Eric Adams)22日表示，砍斷渡輪系統的預算，未來幾年內將不考慮擴充渡輪服務。

前市長白思豪(Bill de Blasio)任期間，將紐約市渡輪擴充至全市共六條路線、25個碼頭停靠點；但據市主計長蘭德(Brad Lander)日前的報告，期間瞞報數億元紐約市渡輪開支，而且在部分財務決策缺乏監管，導致出現6600萬元的不必要支出。

市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)官員22日表示，亞當斯將評估最近的票價上漲、及即將簽訂的新運營商合同會帶來的影響，暫不考慮擴充渡輪服務。

紐約市踏入全新的「渡輪前進」(NYC Ferry Forward)計畫，本月起設立渡輪票折扣項目，近百萬長者、殘障人士和低收入 市民都可申請，單程票價最低可至1.35元，但為維持項目收入，普通的單次渡輪票價將從2.75元漲至4元；當局指「若接下來的幾年情形穩定，可重新評估擴充計畫。」

布朗士市議員Althea Stevens表示，目前渡輪的航行在富裕的社區，弱勢社區被排除。市議會交通委員會主席布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)也提出，加一條航線往返皇后區拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)；對此渡輪系統回應，若推行渡輪服務可滿足市場價格、產生利潤，才會考慮這項選擇。