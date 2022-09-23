取暖費估增39% 霍楚擬對策

紐約州今冬家庭取暖費預計大漲，州府提醒住家採取應對措施。(州府提供)

紐約州 部分地區今冬家庭取暖費預計比去年高出39%，州長霍楚 (Kathy Hochul)22日宣布採取應對措施，敦促供應商保證充足供應及避免極端價格之外，也對居民提出申請供暖補助等建議；紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)聯名多位民代呼籲聯邦撥款協助。

據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最新數據，天然氣價格比去年上漲38.4%，是自2005年以來的最大漲幅；電費上漲13.7%，是自2006年4月以來的最大漲幅；取暖油則上漲98.%，業界預估今年冬天紐約取暖支出將再漲價近三成。

霍楚提醒，「就像今夏的極端熱浪，要為今年冬天能源價格的攀升有心理準備。」州府已通知全州公用事業公司，敦促採取措施緩解預計的漲價，加強與客戶溝通，確保民眾能在漲價前充分了解。同時，要求相關機構召集全州供應商，確保今冬有足夠的供暖燃料。

紐約州今冬家庭取暖費預計大漲，州府採取應對措施。(Pixabay)

霍楚也建議民眾申請家庭能源補助計畫(HEAP) ，該項目旨在幫助符合條件的低收入 人士支付能源費用，最高能獲取976元補貼，但前提是一家四口最高月收入為5485元，或年收入為6萬5829元。此外，戶主也可向當地天然氣和電力公司查詢，以便獲得可幫助他們降低能源成本的折扣服務。網址：https://www.nyserda.ny.gov/。