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執法動機與歧視納市警投訴調查

記者張晨／紐約報導
市警執法違規調查範圍擴大，市公民投訴委員會可獨立調查。(市警提供)
市警執法違規調查範圍擴大，市公民投訴委員會可獨立調查。(市警提供)

紐約市公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)14日投票通過監督市警不當執法相關投訴的多項新措施，擴大執法監督調查範圍，委員會即日起可以調查基於偏見執法、種族歧視執法和不當使用隨身攝影機的指控。

市公民投訴委員會過去在警員被指有不當行為時，可以對其「執法動作」進行獨立審查，以確定是否違紀，而這只調查了一些屬於少數類別的投訴，包括過度使用武力和不禮貌，但無法對「不良行為或執法動機」指控調查。

更新後的規定，擴大委員會可以調查涉嫌違規的類別，如尋找歧視跡象，警員或因族裔、性別及其他身分特徵而區別對待被執法者；在極端情況下，委員會甚至可以查看警員的過往紀錄，判定是否是影響其執法行為的一部分依據。

多年來，執法違紀投訴一直由市警內部部門負責調查，然而從2019年市調查部門的一份報告發現，市警並沒有真正處分違規者。

2020年非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察沙文(Derek Chauvin)壓頸致死，將此議題推向高潮，2021年市議會投票決定，將對基於偏見和種族歧視的不當執法指控審查，納入市公民投訴委員會的職權範圍。

另一項修改則允許委員會介入調查，發生衝突，警員是否正確使用隨身執法攝影機，沒有關閉或故意遮擋等行為。市警在7月發給委員會律師的一封信中，拒絕監督小組調查隨身攝影機不當使用，稱「嚴重越權」；但這一規定仍在投票後得以實施。

最後一項重大改變是，允許委員會自行展開調查，這也意味著無論是否有人提出投訴，他們都可以對獨立個案進行調查。

這些改變也在委員會成員中引發爭論，有人擔心這些修改可能導致意想不到的後果，如委員會成員是否有能力對這些指控進行公平調查，或在嚴重情況下，警員歷史紀錄的審查是否適用於已退休者；但經過一個多小時辯論，只有少數幾人投下了反對票。

種族歧視 投票 攝影

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