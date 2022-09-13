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應對通膨加劇 紐約市政府部門 2023財年擬減開支3%

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯在教育局一項活動上發言，指政府各部門削減開支3%的計畫，將使公校經費更捉襟見肘。(市長辦公室提供)
市長亞當斯在教育局一項活動上發言，指政府各部門削減開支3%的計畫，將使公校經費更捉襟見肘。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)12日要求包括市警總局在內的所有市府部門，在2023財年(從7月1日開始到6月30日結束)削減開支3%，並且在2024財年削減開支4.75%。市長管理和預算辦公室(Mayor's Office of Management and Budget)在提出這一要求的備忘錄中稱，進一步緊縮開支是為了應對股市下跌、通貨膨脹加劇和可能到來的經濟衰退。

市府：預算將有數十億元缺口

市長管理和預算辦公室主任吉哈(Jacques Jiha)說，因為目前的經濟狀況對財政穩定的威脅非常大，所以沒有一個市府單位能被排除在外。首先，股市在2022財年大幅下跌，紐約市將不得不從2024財政年度開始，大幅增加年度養老基金繳款來補償投資損失。其次，市政府的大部分勞動合同已經到期或即將到期，市政府將開始與工會重新談判；此外，還有不斷上升的醫療保健成本、高能源價格和高通膨率，這些將給財政計畫帶來數十億元的缺口。

亞當斯在犯罪案件激增的情況下做出此決定，截至9月4日，全市重大犯罪與去年同期相比上升35.3%。但如果削減3%預算，市警總局52億元的預算將減少1億5700萬元。2020年，前市長白思豪曾削減過10億元警察預算，引發反彈。

按照緊縮開支的計畫，教育局將不得不從其145億元的預算減扣4億3500萬元，其中還包括縮小班級規模的預算。亞當斯說，紐約市僅小學每年就要花費5億元來滿足州長霍楚(Kathy Hochul)上周簽署的關於縮小班級規模法案的要求。

獨立的公民預算委員會(Citizens Budget Commission)主席萊恩(Andrew Rein)說，迫在眉睫的削減開支是「一個謹慎的、財政上必要的步驟，以便長遠穩定市府預算。」

市主計長：應預存長期儲備資金

此外，市主計長蘭德(Brad Lander)近日發布對紐約市2022年6月財政狀況和2023財年預算的分析報告。敦促額外將8億元存為長期儲備資金，以防備可能出現的經濟衰退。

蘭德認為，紐約市正面臨創紀錄的通貨膨脹、股市波動和利率上升，但也受益於比預期更高的稅收、強勁的就業增長、旅遊業反彈和創紀錄的新企業開業申請數。不過，新冠疫情對經濟造成的影響，加劇紐約市長期存在的不平等現象。雖然2023財年預算處理了其中一些問題，包括存入大量應急基金，但目前存在的各種經濟問題，仍威脅著紐約市的長期穩定和經濟增長。為確保復原力，他建議將8億元2022財年的超額稅收存入長期儲備，這將市紐約市能更好地應對經濟衰退。

除了增加長期儲備金，主計長在報告中還重申了2022年5月發布的題為「為下一次財政風暴做準備」的報告建議，即增加資金儲備，達到16%稅收收入的水平，並制定定期存款和有限提款的政策。

預算 紐約市 亞當斯

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