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亞當斯再批霍楚 簽小班制法案「不明智」

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞當斯改口批評州長簽署縮減班級人數法案。(市長辦公室提供)
亞當斯改口批評州長簽署縮減班級人數法案。(市長辦公室提供)

對於紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署、備受爭議的紐約市公校小班制法案，此前對此已不再批評的紐約市長亞當斯(Eric Adams)又再次發聲反對，表示霍楚簽署法案並不明智，法案沒有預算保證，且單針對紐約市，卻不在全州實施。

目前，紐約市公校班級的人數上限為30至34人，不同年級的上限不同，霍楚日前簽署的小班制法案，要求紐約市公校根據不同年級，將班級人數上限縮減到20至25人，實施日期經協商推遲一年，延至2023年9月，預計至2028年達成小班化目標。

簽法時已不再表示反對的亞當斯，12日再度對該議題發聲，表示理解並尊重小班制這一議題，然而霍楚簽法並不明智，納稅人的錢應該花在解決教育公平(equity)，而不是一刀切地平均分配(equality)上，一些學區有額外的需求，小班制勢必將轉移市教育總監的注意力，使他無餘力關注真正需要解決的其他問題。

亞當斯還說，州府的這個法案僅針對紐約市，如果人人認同此法，那本應在全州施行，「然而並沒有，目標僅是紐約市」，此外，實施過程還無預算的保證。

法案此前得到市教師聯合工會(UFT)的支持，主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示根據研究，小班教學對學生的益處更大，不少家長也積極倡導該法案，然而，也有反對者質疑，新法將迫使市教育局將本就捉襟見肘的資金，更多用於聘僱並支付教師的費用，忽略其他的需求，反對該案的華人家長們也擔憂，為保證小班人數，好學區的子弟恐被迫遷到較差學區就讀，特殊高中與資優班等入學人數，也都可能因此削減，要求霍楚否決提案。

紐約市 霍楚 教育局

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