公聽會多數意見反堵車費 MTA釋疑

大都會運輸署(MTA )上周結束了六場，近40個小時的公聽會，聽取公眾對進入曼哈頓60街以下的車輛收取堵車費 的意見。新澤西 國會眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)近日發表報告，指多數意見為反對堵車費。

根據報告，在公聽會作證的人，74%反對堵車費。其中，16.3%理由是另一種徵稅；11.3%認為MTA是為了撈錢；10.3%認為，堵車費將傷害邊緣社區。葛賽莫說，堵車將增加家庭開支，壓垮小企業，惡化新澤西的塞車，並不成比例地傷害低收入家庭。

MTA回應，收取堵車費一方面是為了得到新資金維護捷運系統，另一方面是為了改善環境。根據MTA的研究，在工作日進入堵車費區域的770萬人中，只有24%，約180萬人是開車、乘車，這些人將支付堵車費。研究表明，人們正遠離市區的辦公樓，因此，收取堵車費不會對經濟造成致命打擊。

有人認為，收取堵車費會造成從食品雜貨到家庭維修，各種服務的成本上升。MTA認為，由於堵車費收多少，是每次進入收還是每天收都不確定，所以企業主會面對多少成本並不確定。況且，塞車本身便是成本，減少塞車會讓企業主降低成本。

而且，收費區內的居民只有23%擁有車輛，所以不會不公平地懲罰60街以南的居民。收費區只有2%，約5000人生活在貧困中，多數使用公共交通，不會受到不成比例的影響。