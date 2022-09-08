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華社逾百名耆老 籲提供居家養老服務

記者張晨／紐約報導
三區華社150名耆老，呼籲「居家養老」多元化老齡服務。(取自推特)
三區華社150名耆老，呼籲「居家養老」多元化老齡服務。(取自推特)

華人策劃協會人瑞中心、樂齡會(AARP)等全市逾百名耆老7日集結在曼哈頓下城市政府前，支持市議員哈德森(Crystal Hudson)的居家養老(Aging-in-place)法案包，呼籲為不同族裔背景和語言的耆老提供更多元化的老齡服務，讓他們真正老有所依、老有所居。

聯邦疾病防治中心(CDC)對居家養老的定義是，「老人能夠安全、獨立、舒適地生活在自己的家裡和社區的能力，而與年齡、收入和體能水平無關。」

哈德森表示，廣義的居家養老是指以家庭為核心、以社區為依托、以專業化服務為依靠，為居住在家的老年人提供以解決日常生活困難為主要內容的社會化服務。她提出的法案包括，為面臨被驅逐的耆老提供完全免費的法律代表、要求市老人局提供「了解你的權利」(Know Your Rights)信息資源、確保老人中心提供符合文化要求的項目。

華策會表示，居家養老服務與機構養老服務相比，有成本較低、覆蓋面廣、服務方式靈活等優點，滿足老年人的服務需求。

市議員李琳達(Linda Lee)表示，通過居家養老服務，可讓部分家庭經濟有困難，但有養老服務需求者得到精心照料，穩固家庭及社會。

聯邦疾病防治中心 老人中心 曼哈頓

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