劉醇逸提案延長學生捷運卡使用時間

劉醇逸等民代和通勤維權組織、學生代表聲援延長學生捷運卡使用時間的提案。(劉醇逸提供)

州參議員劉醇逸、州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)7日分別在州參眾兩會提案，要求延長學生捷運 卡的使用時間，並且禁止對使用學生捷運卡參加非學校活動的學生罰款；劉醇逸、愛普斯坦、市議員約瑟夫(Rita Joseph)等民代和通勤維權組織、學生代表7日在曼哈頓舉行集會，聲援該提案。

目前，市教育局 發放學生捷運卡，學生可在到校日早5時30分至晚8時30分之間，免費乘坐地鐵 三次，但若要在指定時間外通勤，需要向學校另外申請捷運卡。

根據大都會運輸署(MTA)以及學生帳戶數據，以及愛普斯坦所在第74選區學生委員會的調查，指定時間外的學生捷運卡發放數量，遠低於正常學生捷運卡，讓不少學生的通勤遇到困難；許多學生在指定時間外使用該捷運卡，遭到罰款；該組織2019年也曾推動將半價學生捷運卡轉為免費學生捷運卡。

劉醇逸和愛普斯坦推出兩項提案，A8244/S7491提案要求將學生捷運卡的使用時間改為早5時至晚8時，A8245/S7492提案則禁止對在非到校日使用捷運卡坐地鐵的學生罰款。

劉醇逸表示，許多紐約市學生甚至不知道有免費學生捷運卡可用，而且很多課外活動的時間並不規律，很難規畫通勤；「擴大學生捷運卡的使用時間、取消罰款將有助需要長時間通勤的學生。」