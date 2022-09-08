我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

劉醇逸提案延長學生捷運卡使用時間

記者和釗宇╱紐約報導
劉醇逸等民代和通勤維權組織、學生代表聲援延長學生捷運卡使用時間的提案。(劉醇逸提供)
劉醇逸等民代和通勤維權組織、學生代表聲援延長學生捷運卡使用時間的提案。(劉醇逸提供)

州參議員劉醇逸、州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)7日分別在州參眾兩會提案，要求延長學生捷運卡的使用時間，並且禁止對使用學生捷運卡參加非學校活動的學生罰款；劉醇逸、愛普斯坦、市議員約瑟夫(Rita Joseph)等民代和通勤維權組織、學生代表7日在曼哈頓舉行集會，聲援該提案。

目前，市教育局發放學生捷運卡，學生可在到校日早5時30分至晚8時30分之間，免費乘坐地鐵三次，但若要在指定時間外通勤，需要向學校另外申請捷運卡。

根據大都會運輸署(MTA)以及學生帳戶數據，以及愛普斯坦所在第74選區學生委員會的調查，指定時間外的學生捷運卡發放數量，遠低於正常學生捷運卡，讓不少學生的通勤遇到困難；許多學生在指定時間外使用該捷運卡，遭到罰款；該組織2019年也曾推動將半價學生捷運卡轉為免費學生捷運卡。

劉醇逸和愛普斯坦推出兩項提案，A8244/S7491提案要求將學生捷運卡的使用時間改為早5時至晚8時，A8245/S7492提案則禁止對在非到校日使用捷運卡坐地鐵的學生罰款。

劉醇逸表示，許多紐約市學生甚至不知道有免費學生捷運卡可用，而且很多課外活動的時間並不規律，很難規畫通勤；「擴大學生捷運卡的使用時間、取消罰款將有助需要長時間通勤的學生。」

捷運 地鐵 教育局

上一則

世界日報 X 洋河股份「中秋文化節」伴您共度佳節

下一則

紐約客談／治安差 「旁觀者干預訓練」勝防身課程

延伸閱讀

拱嶼總商會迎秋節 亞當斯祝福華社

拱嶼總商會迎秋節 亞當斯祝福華社
黃敏儀發雨水桶 9/10限量事先預訂

黃敏儀發雨水桶 9/10限量事先預訂
「錢去哪了？」 艾妲災區華裔民代：紐約市府援助不力

「錢去哪了？」 艾妲災區華裔民代：紐約市府援助不力
印度裔高達獲劉醇逸背書 競選第23選區州參議員

印度裔高達獲劉醇逸背書 競選第23選區州參議員
劉醇逸 17日法拉盛辦教育里民大會

劉醇逸 17日法拉盛辦教育里民大會

熱門新聞

丈夫追趕涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

2022-09-05 10:00

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

2022-09-03 12:27
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

2022-09-04 02:30
圖為降雨量預測。(氣象中心)

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

2022-09-05 12:41
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

2022-09-01 09:34
涉案的第一輛Acura車。(市警提供)

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

2022-09-02 09:35

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？