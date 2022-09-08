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打擊幽靈車 布碌崙啟動執法

記者顏潔恩／紐約報導
執法人員將違規車輛拖回行動基地。(取自推特)
執法人員將違規車輛拖回行動基地。(取自推特)

紐約市警長辦公室(New York City Sheriff's Office)日前聯合紐約市警於布碌崙(布魯克林)展開執法行動，打擊涉嫌非法及使用紙質車牌的行為，當晚一共扣留45輛「幽靈車」。

警長辦公室(Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)指出，自新冠疫情發生以來，紐約市就有不少「幽靈車」的湧入，該現象不僅引發車類保險問題，還經常與交通違規、毒品交易、槍械暴力有關聯。

米蘭達表示，疫情期間由於紐約州汽車監理廳(DMV)等機構被迫暫停作業，允許紙質車牌在按照規定的前提下使用，但如今卻演變成一些人濫用，投機分子更利用在街上犯罪，對社區構成威脅。

為清除「幽靈車」，紐約警長辦公室1日在市警81分局的配合下，於布碌崙下城的大西洋大道(Atlantic Ave)交Schenectady大道的一所高中內設立臨時行動基地，並在深夜至隔日凌晨間在街上取締，搜尋違規的汽車、貨車、小巴等。

執法人員針對可疑車輛的車牌進行驗證，確認違法後直接拖走，接著檢查車內是否藏有違禁品；當晚執法人員共扣留45輛汽車，並發現各種違禁品，例如毒品、沒有清楚標記的藥袋、大量非法處方藥以及針頭等。

執法人員將違規車輛拖回行動基地。(取自推特)
執法人員將違規車輛拖回行動基地。(取自推特)

紐約市 汽車 布碌崙

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