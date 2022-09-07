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辦公室需求減 賓州車站開發計畫遭質疑

記者張晨／紐約報導
企業辦公室需求低，賓州車站開發計畫蒙陰霾。(記者張晨╱攝影)
企業辦公室需求低，賓州車站開發計畫蒙陰霾。(記者張晨╱攝影)

為了重塑曼哈頓中城，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)一直極力推進在賓州車站附近建造十座以辦公室為主的摩天大樓；但由於疫情，辦公室需求遠不如從前，該計畫一直遭人詬病；紐約時報日前報導，附近哈德遜廣場(Hudson Yards)的豪華辦公樓及公寓許多仍處於閒置，賓州車站開發項目有待推敲。

報導指，儘管已經看到哈德遜廣場的現狀，但霍楚仍然堅信中城白領最終會回到辦公室上班，且州府已經跨越了紐約市的土地使用規定，允許這些地塊的開發商建造比預期更高、更大的建築。

政府以增加容積率為手段，換取開發商出資重建賓州車站。開發計畫的支持者認為，其核心其實是對賓州車站的整建，該項目預計耗資70億元，於2027年完成；交通樞紐服務的改善，必然興旺附近的街區，其中最重要的就是辦公室人群。

但批評人士警告，這個開發項目可能會成為另一個哈德遜廣場(Hudson Yards)，這是一個得益於稅收減免的豪華社區，在很大程度上惠及開發商，但紐約可能再也不是疫情前的紐約。

紐時稱，儘管項目規模巨大，但龐雜的財務安排的關鍵細節，以及完全建成後的潛在影響，霍楚並未提及；州府官員表示，關於每座大樓將用投資來代替徵稅，之後才會知道，目前還不清楚到底需要多長時間、多少金額來支付重建賓州車站、周圍廣場、公共設施等。

賓州車站周圍將新建十棟辦公大樓，政府支持的開發案遭質疑。(MTA提供)
賓州車站周圍將新建十棟辦公大樓，政府支持的開發案遭質疑。(MTA提供)

賓州 霍楚 疫情

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