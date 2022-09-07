辦公室需求減 賓州車站開發計畫遭質疑

企業辦公室需求低，賓州車站開發計畫蒙陰霾。(記者張晨╱攝影)

為了重塑曼哈頓中城，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)一直極力推進在賓州 車站附近建造十座以辦公室為主的摩天大樓；但由於疫情 ，辦公室需求遠不如從前，該計畫一直遭人詬病；紐約時報日前報導，附近哈德遜廣場(Hudson Yards)的豪華辦公樓及公寓許多仍處於閒置，賓州車站開發項目有待推敲。

報導指，儘管已經看到哈德遜廣場的現狀，但霍楚仍然堅信中城白領最終會回到辦公室上班，且州府已經跨越了紐約市的土地使用規定，允許這些地塊的開發商建造比預期更高、更大的建築。

政府以增加容積率為手段，換取開發商出資重建賓州車站。開發計畫的支持者認為，其核心其實是對賓州車站的整建，該項目預計耗資70億元，於2027年完成；交通樞紐服務的改善，必然興旺附近的街區，其中最重要的就是辦公室人群。

但批評人士警告，這個開發項目可能會成為另一個哈德遜廣場(Hudson Yards)，這是一個得益於稅收減免的豪華社區，在很大程度上惠及開發商，但紐約可能再也不是疫情前的紐約。