通膨衝擊紐約財政？市長樂觀

市長亞當斯(中)在紐約州財政會議表示，相信能度過經濟困境。(市長辦公室提供)

紐約州、市主計長6日在紐約州財政委員會(New York State Financial Control Board)會議提醒，今後數年，物價上漲有可能導致經濟衰退，並傷害紐約市 的財政狀況。市長亞當斯(Eric Adams)說，紐約市現在稅收狀況良好，他與州長霍楚(Kathy Hochul)的合作將有助紐約市迎接財政上的挑戰。

本次會議由州長霍楚(Kathy Hochul)主持，亞當斯在發言中說，雖然經濟前景不明，但紐約市的復甦符合各項要求，而且紐約市的財政計畫是負責任的，他有信心在疫情 之後，使紐約變得更強壯，更有復原力。他說，評級公司支持他的經濟復甦計畫。紐約市的經濟正在快速加強，正在創造更多就業 。與疫情最高峰時期相比，紐約的就業已經恢復80%，希望兩年後能完全恢復。

市主計長蘭德(Brad Lander)說，紐約市現在面臨著顯著的經濟不確定狀況。雖然2022財政年度紐約市經濟復甦強勁，民間企業就業人數增加30萬，回到疫情前96%的水平，紐約市的稅收也創新高，但這種復甦是不完整、不穩定和不平均的。高通膨正削弱家庭在住房、食物、醫療保健和交通等方面的購買力。即使聯準會在不造成經濟衰退的情況下降低通膨率，高利率也會使經濟放緩，失業率上升，稅收下降。州主計長狄納珀力(Thomas P. DiNapoli)則預計，到2026年財政年度，紐約市有可能面對100億元的預算缺口。

蘭德認為，對於紐約今後數年的經濟發展，有幾個關鍵問題需要回答。比如，轉變為居家辦公和混合辦公，對紐約的中心商業區會有什麼影響？長期而言，對房地產稅收有什麼影響？紐約如何面對可負擔住房的危機？因為這一危機會加重遊民問題，使家庭買不起房，外地人不願意搬到紐約居住。如何信守諾言，處理勞動力方面的不平等問題？如何在不漲票價的情況下，使捷運系統得以更新？