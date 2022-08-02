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超速相機全時執法 亞當斯擬再增

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯象徵性啟動開關，宣布全市超速相機24小時運作。(市長辦公室提供)
亞當斯象徵性啟動開關，宣布全市超速相機24小時運作。(市長辦公室提供)

新冠疫情以來紐約市交通事故數量有所上升，市長亞當斯(Eric Adams)8月1日宣布，過去僅在周一至周五早6時至晚10時運行的全市交通超速相機，即日起將24小時運作，違規者罰款50元；他還表示，未來將推動增加相機數量。

全市五區約有2060部測速相機，主要分布在校區周邊750個路段內；州議會此前法案僅允許紐約市測速相機周一至周五早6時至晚10時運行，但數據顯示，全市有約60%的致命交通事故，都是夜間相機關閉時發生；同時，截至7月28日，今年已有143人被車撞死，比去年同期高出50%，比2019年同期高16%，是2014年「零死亡願景」(Vision Zero)實施以來死亡人數最多的一年。

根據市府援引的研究，測速相機可將超速次數平均降低72%，導致受傷的交通事故數量也可減少14%；亞當斯和市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)此前就一直推動州議會修改法案，允許紐約市測速相機全天候運轉，並授權紐約市全權管理，以增加相機數量或提升罰款額度；不過，州議會最終只同意將相機運行時間延長至24小時。

目前紐約市幾乎所有的測速區限速均為25哩，根據規定，若車輛超過限速11哩以上，相機將自動執法，罰款50元；亞當斯表示，「既然紐約是不夜城，那測速相機也不應打盹；這是紐約市的一大勝利，交通安全也屬於公共安全。」

亞當斯表示，他仍然希望增加測速相機，「我們將會繼續推動，在校區路段以外增加相機，突破現有的限制；相機的數量應該由路段情況決定，交通事故高發的路段，就應增設相機。」

市交通局此前曾提出計畫，今年內要重新設計1000個十字路口紅綠燈，目前已完成超過500個；此外，全市還有約200部闖紅燈相機，已全天候運轉。

亞當斯8月1日宣布，過去僅在周一至周五早6時至晚10時運行的全市交通測速攝像頭，...
亞當斯8月1日宣布，過去僅在周一至周五早6時至晚10時運行的全市交通測速攝像頭，即日起將24小時運營。（市長辦公室提供）

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