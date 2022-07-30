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防鼠患 紐約擬縮短垃圾放路邊時間

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市計畫推遲垃圾放置路邊的時間，以防鼠患。(市清潔局提供)
紐約市計畫推遲垃圾放置路邊的時間，以防鼠患。(市清潔局提供)

紐約市計畫通過限制垃圾路邊放置時間來處理鼠患問題，民眾及商家將從晚上8時起才能將垃圾放在人行道上，比現行的允許時間還晚四個小時；對此民眾表示，若天黑才將垃圾拿出來整理，恐怕會不方便，若是與垃圾桶一起推上街，風大恐將垃圾桶吹到街上。

根據市清潔局(Department of Sanitation)計畫擬規定，未來將從晚上8時起，而不是從目前的下午4時起才能將垃圾放在人行道上，唯一的例外是垃圾箱或垃圾桶，它們可以從下午6時就上街。

市清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)說，紐約人從下午4時起，在晚高峰開始的時候，把數百萬磅的垃圾和回收品放在大街上，然後這些垃圾一直放在外面，成為老鼠和其他害蟲的俱樂部。

根據現行時間，紐約市允許袋裝垃圾下午4時以後上街，這比波士頓、費城和洛杉磯等其他城市都要早；一旦街邊開始放置垃圾的時間變晚，市清潔局將不得不讓午夜垃圾車撿拾更多的垃圾；過去幾個月，市清潔局已開始在午夜至上午8時的班次中撿拾更多垃圾。

改變垃圾上街時間可能需要長達6個月的時間，審批過程要求清潔局先提交法規草案，然後是公眾評論期，最後才能獲批。

古德曼說，推遲垃圾上街時間的想法直接來自市長亞當斯(Eric Adams)和清潔局長蒂池(Jessica Tisch)，目前蒂池一直在忙著向工商界推介這個想法。

紐約人一直抱怨街道發臭，根據311電話的紀錄，今年6月，民眾對室外異味的投訴達到了5746件，達到歷史新高，而且比去年同期增加了54%。

今年早些時候，紐約市從創紀錄的1010億元預算中為防鼠垃圾桶撥了2200萬美元的新資金，市清潔局從5日起恢復了每周5天的街道清潔。新冠疫情期間，市長白思豪削減了清潔局的預算，導致民眾對垃圾的投訴激增。

對於晚上8時才能把垃圾拿上街，民眾表示，若冬天天黑得早，要在夜色中整理垃圾將會很不方便，但如果用垃圾桶把垃圾推出來，風大時或清潔隊人員沒注意，垃圾桶滾到街上，被車撞壞又得買新的；但民眾也說，即便延後收垃圾將帶來諸多不便，但若能減少老鼠數量，也會乖乖配合市府規定。

紐約市 預算 費城

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