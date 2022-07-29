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賀錦麗砸460億元 助低收入社區發展經濟

記者和釗宇／紐約報導
賀錦麗宣布460億元提升經濟構想。(歐新社)
賀錦麗宣布460億元提升經濟構想。(歐新社)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)28日到訪紐約市布碌崙(布魯克林)，宣布成立經濟機會聯盟(Economic Opportunity Coalition)，協助低收入社區發展經濟；她承認目前通貨膨脹已經太高，經濟正在放緩，但拒絕承認進入衰退。

賀錦麗在社區發展企業貝德弗-史岱文森經濟恢復集團(Bedford Stuyvesant Restoration Corporation)經濟對策中心演說時說，「經濟經過一年的增長，現在正在放緩，但前景仍然強勁。」

賀錦麗宣布，成立經濟機會聯盟(Economic Opportunity Coalition)，該組織由谷歌(Google)、美商銀(Bank of America)和麥當勞(McDonald's)等企業組成，旨在解決經濟不平等問題，為「少數族裔社區和其他服務資源較少的社區」創造經濟發展的機會；該組織將投資超過460億元，協助全美的低收入社區發展經濟。

她說，「目前失業率正處在歷史極低水平，但仍有許多工作要做，現在通膨太嚴重，降低民眾的生活成本是政府的首要任務，同時專注構建更強勁、有益於所有人的經濟。」

賀錦麗通膨問題嚴重的評論得到民眾的共鳴，51歲的貝德弗-史岱文森當地居民哈斯巴尼(Raymond Hasbani)經營一家家具倉儲公司，希望得到政府的援助資源；「通膨在影響所有人，實話說現在的情況比疫情時還要差，政府應該為企業提供貸款，比如提供新一輪的刺激計畫。」

根據白宮的新聞稿，經濟機會聯盟提供的資金將注入社區金融機構以及少數族裔存款機構，用於幫助低收入社區創業和少數族裔企業，為社區擴大信貸資源，保有更多可負擔住房；賀錦麗表示，目前美國的財富分配嚴重不平等，政府和民間企業應合作解決挑戰。

低收入 賀錦麗 貸款

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