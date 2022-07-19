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市議會選區重畫草圖 西皇后區變化大

記者鄭怡嫣／紐約報導
第26選區變化顯著，左圖為現圖，右圖為重畫草案。(取自網站Redistrictingandyou.org)
第26選區變化顯著，左圖為現圖，右圖為重畫草案。(取自網站Redistrictingandyou.org)

紐約市選區重畫委員會(NYC Districting Commission)公布的最新市議會選區重畫草圖顯示，西皇后區變化顯著，第26選區將並入曼哈頓的部分區塊，剔除阿斯托利亞(Astoria)的大部分區域，原屬第26選區的木邊(Woodside)也將「四分五裂」，拆並入四個不同選區。

變化最大的西皇后區第26選區，原包括陽邊(Sunnyside)、木邊、長島市以及部分阿斯托利亞，重畫草圖卻將該選區內阿斯托利亞的大部分區域並入第22選區，木邊則四分五裂，歸入第30、25等四個不同選區，同時增添鄰近皇后區大橋的上東區、羅斯福島(Roosevelt Island)等曼哈頓的區塊，致使該區的白人人口，由29%增至44%，西語裔人口29%則跌至22%，亞裔人口也由31%跌至24.8%。

第26選區的現任市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)對草圖感到「困惑不解」，她表示用地圖來削弱少數族裔群體的力量，違反紐約市憲章，市選區重畫委員會分裂了長島市的移民社區，並通過將木邊畫至四個不同選區，進一步剝奪移民團體的權益。

至於皇后區的其他選區，包括法拉盛在內的第20選區，則未有顯著變化；包括艾姆赫斯特(Elmhurst)以及傑克森高地(Jackson Heights)的第25選區，儘管有華人居民呼籲將兩地分開，艾姆赫斯特並入南邊的第30選區，但重畫草圖則仍保持原貌，各族裔基本保持不變，亞裔占比44%。

包括中村(Middle Village)、麥斯佩斯(Maspeth)等地的第30選區，重畫草圖剔除了部分瑞吉屋(Ridgewood)地區，加入部分木邊地區，使亞裔人口由12.3%增至21.2%。

市選區重畫委員會將於8月就草圖舉辦多場公聽、9月提交市議會，通過後將在明年2月選舉前生效，目前的重畫草圖詳情可參見：https://www1.nyc.gov/site/districting/maps/maps.page。

皇后區 長島市 亞裔

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