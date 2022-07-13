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李修頓喊話上任開除檢察官白艾榮

記者張晨／紐約報導
李修頓痛批白艾榮失職，稱自己上任第一天便會將他開除。(記者張晨╱攝影)
李修頓痛批白艾榮失職，稱自己上任第一天便會將他開除。(記者張晨╱攝影)

長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)剛戰勝紐約市前市長朱利安尼之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)，贏得共和黨州長初選；12日他與其副州長參選搭檔埃斯波西托(Alison Esposito)一起在曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室前示威，稱「上任當天第一件事就是開除他。」

41歲的李修頓是最早宣布參選州長的共和黨人，出生於長島，是一名退伍軍人，曾上過伊拉克戰場，也是前總統川普的堅定擁護者；搭檔埃斯波西托出生警察世家，任市警超過20年，曾擔任布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)70分局局長。

影音來源：記者張晨

李修頓將日前曼哈頓便利店員阿爾巴(Jose Alba)「自衛」捅死暴力前科犯西蒙(Austin Simon)卻被控謀殺一案歸咎於白艾榮的「失職」，並痛批「根本不知道他在幹些什麼。」

51歲的阿爾巴在和西蒙對峙前曾因一包薯片與其女友發生爭執，李修頓表示，女友持刀相向，後者回來是為她尋仇；「被控謀殺的應該是西蒙的女友，我上任的第一天就會將白艾榮趕出辦公室。」他說。

埃斯波西托也表示，兩名墨西哥販毒團伙成員因走私冰毒被抓獲，藏匿價值120萬元毒品，但由於紐約寬鬆的保釋法規，很快被釋放。

記者會上二人將這價值120萬元的毒品製作成模型擺放在旁，支持者們則手舉「起訴罪犯，保護受害者」、「自衛不是謀殺」的標語。

華埠第65選區州眾議員共和黨候選人丘海倫表示，選區的華裔民眾因仇恨犯罪惶惶終日，紐約州迫切需要新的領導者平衡「一邊倒」的政策，讓罪犯承擔責任。

紐約同源會會長黃友興表示，華人有許多像阿爾巴一樣的小商家，勤懇的工作，「如果商家自衛反被控謀殺的先河一開，真就成了惡鬼當道。」

李修頓稱保釋法已使紐約千瘡百孔。(記者張晨╱攝影)
李修頓稱保釋法已使紐約千瘡百孔。(記者張晨╱攝影)

白艾榮 共和黨 長島

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