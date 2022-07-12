紐約真實身分駕照 開放申請預審

真實身分駕照紐約開放申請資料預審。(DMV提供)

紐約州 居民現在可以在到紐約州汽車 監理廳(Department of Motor Vehicles，DMV)遞交真實身分駕照 (REAL ID)和強化身分駕照(Enhanced ID)申請前，以數位方式繳交申請資料進行預審。申請者可以通過這一選項了解，是否擁有在汽車監理廳成功申請所需的驗證文件。

紐約州汽車監理廳在奧伯尼(Albany)的創新中心開設了這個新的數位預審程序。在紐約市、長島、威徹斯特郡(Westchester)、洛克蘭郡(Rockland)和奧農達加郡(Onondaga)的汽車監理廳辦公室辦理身分駕照者，均可選擇使用這種預審。

紐約州各地汽車監理廳辦公室將從今年秋季開始陸續提供這種服務。監理廳鼓勵個人在明年的聯邦截止日期前申請真實身分駕照和強化身分駕照。聯邦政府原計畫更早普及這兩種身分駕照，但新冠疫情延遲了這一進程。

從2023年5月3日開始，在美國境內乘坐飛機將不再接受標准身分駕照或非駕照身分證(non-driver ID cards)。聯邦真實身分駕照法案(REAL ID Act)將要求所有國內航空旅客持有符合真實身分駕照標準的駕駛執照、許可證、身分證或護照，才能通過安檢和登機。相關網址：shorturl.at/nRW08。