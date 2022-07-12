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布朗士、曼哈頓啟動空氣品質監測車

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市率先在布朗士和曼哈頓啟動空氣品質監測車。(CBS截圖)
紐約市率先在布朗士和曼哈頓啟動空氣品質監測車。(CBS截圖)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，安裝了移動空氣感測器的車輛目前正在布朗士和曼哈頓街頭行駛，監測空氣品質。這是一項300萬元的監測紐約空氣品質計畫的一部分。

根據這項新計畫，Aclima環境技術公司與谷歌公共部門合作，提供移動監測車輛。Aclima公司之前已經與谷歌在加州合作，在谷歌的街景車內安裝感測器，在加州一些城市的街道試點監測空氣品質。

該計畫目前還在紐約州水牛城(Buffalo)和首府奧伯尼(Albany)啟動。另外六個地區，包括布碌崙、皇后區、弗農山(Mount Vernon)/揚克斯市(Yonkers)和罕普斯狄(Hempstead)，將在今年秋天開始實施空氣監測計畫。

霍楚指該計畫是了解環境汙染負擔過重地區空氣品質問題的重要一步，可以幫助個別社區更了解他們的健康風險。按照該計畫，空氣監測車將在不同的時間、日子和季節，逐個街區測量空氣品質，對空氣汙染來源進行初步篩選，以便進一步評估。

紐約州的這個計畫還包括向參與監測空氣品質的社區團體撥款，以支持相關培訓、購買空氣監測設備和傳感器技術，並對社區民眾進行宣傳和教育。霍楚說，通過啟動這一歷史性的全州空氣品質監測計畫，紐約州將制定戰略，處理紐約最脆弱社區的空氣品質問題。

紐約州 霍楚 谷歌

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