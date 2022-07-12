我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

紐約市或首啟911事件空氣危害檔案

記者張心／紐約報導
亞當斯(右)同意聆聽國會議員對於重查九一一事件的訴求。(市長辦公室提供）
亞當斯(右)同意聆聽國會議員對於重查九一一事件的訴求。(市長辦公室提供）

紐約市亞當斯(Eric Adams)日前回應兩位追蹤九一一事件有害氣體真相20年的國會議員的要求，打算重新調查該事件對曼哈頓下城空氣質量的影響，即是否當年的政府宣布「空氣安全可以呼吸」是一場騙局。

亞當斯邀請國會眾議員馬隆尼(Carolyn Maloney)和納德勒(Jerrold Nadler)到辦公室，詢問他們多年來的訴求，並深入探討911事件後，紐約市幾位前任市長對該地區附近有毒氣體的了解程度。

馬隆尼和納德勒一直試圖查閱紐約市檔案局的資料，瞭解從2001年前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的管理結束，到2002年前市長彭博(Michael Bloomberg)時期，在九一一事件案發不久後即呼籲人們回到曼哈頓下城工作的背後真相。

2001年時任環保署長的惠特曼(Christine Todd Whitman)曾遭受外界批評，因為其在該事件七天後就告訴紐約市民「空氣是可以安全呼吸的」，那時她還未被證實掌握相關科學證據。

2016年，惠特曼對此道歉，但堅持自己從未撒謊，並重申自己是在傳遞政府科學家給她的信息，「我只是非常抱歉有人因此生病。」

過去的紐約市長們都未回應馬隆尼和納德勒的要求，包括正在競選第十選區國會議員的白思豪(Bill de Blasio)。而亞當斯此次願意接手，外界猜測和他自己的個人經歷有關，「當時身為紐約警察，親眼目睹現場恐怖。」亞當斯說，該事件對救援人員、倖存者和遇害者的家屬是毀滅性的，「所以我要同他們站在一起。」

如果他最終同意，紐約市檔案將是第一次允許國會議員審查。

紐約市 亞當斯 九一一

上一則

曼哈頓懸日奇觀 今天錯過等明年

下一則

長島鐵路擬增站減快車 華人乘客不滿

延伸閱讀

紐約疫情反彈 華社陽性率高 民代建議發錢打補強針

紐約疫情反彈 華社陽性率高 民代建議發錢打補強針
紐約市安裝首個公共5G熱點站 計畫未來5年2000個

紐約市安裝首個公共5G熱點站 計畫未來5年2000個
治安差 離職多 增額少 紐約市警力將嚴重不足

治安差 離職多 增額少 紐約市警力將嚴重不足
揚言殺州長 交火百餘發 皇后區男子遭擊斃

揚言殺州長 交火百餘發 皇后區男子遭擊斃
紐約市縮小班級規模 亞當斯與霍楚談判

紐約市縮小班級規模 亞當斯與霍楚談判

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)

紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場

2022-07-08 19:09
亞當斯在案發地便利店前接受媒體採訪，「尊重」檢方的決定。(取自市長辦公室)

店員自衛反遭控謀殺 亞當斯：同情但尊重檢方

2022-07-08 07:55
男子在停車場朝亞裔老人喊「我恨華人」。(受害者家人提供)

非裔男撞亞裔長者喊「我恨華人」警：不算違法

2022-07-07 02:26

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」