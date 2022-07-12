紐約市或首啟911事件空氣危害檔案

亞當斯(右)同意聆聽國會議員對於重查九一一事件的訴求。(市長辦公室提供）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)日前回應兩位追蹤九一一 事件有害氣體真相20年的國會議員的要求，打算重新調查該事件對曼哈頓下城空氣質量的影響，即是否當年的政府宣布「空氣安全可以呼吸」是一場騙局。

亞當斯邀請國會眾議員馬隆尼(Carolyn Maloney)和納德勒(Jerrold Nadler)到辦公室，詢問他們多年來的訴求，並深入探討911事件後，紐約市幾位前任市長對該地區附近有毒氣體的了解程度。

馬隆尼和納德勒一直試圖查閱紐約市檔案局的資料，瞭解從2001年前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的管理結束，到2002年前市長彭博(Michael Bloomberg)時期，在九一一事件案發不久後即呼籲人們回到曼哈頓下城工作的背後真相。

2001年時任環保署長的惠特曼(Christine Todd Whitman)曾遭受外界批評，因為其在該事件七天後就告訴紐約市民「空氣是可以安全呼吸的」，那時她還未被證實掌握相關科學證據。

2016年，惠特曼對此道歉，但堅持自己從未撒謊，並重申自己是在傳遞政府科學家給她的信息，「我只是非常抱歉有人因此生病。」

過去的紐約市長們都未回應馬隆尼和納德勒的要求，包括正在競選第十選區國會議員的白思豪(Bill de Blasio)。而亞當斯此次願意接手，外界猜測和他自己的個人經歷有關，「當時身為紐約警察，親眼目睹現場恐怖。」亞當斯說，該事件對救援人員、倖存者和遇害者的家屬是毀滅性的，「所以我要同他們站在一起。」

如果他最終同意，紐約市檔案將是第一次允許國會議員審查。