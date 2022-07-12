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長島鐵路擬增站減快車 華人乘客不滿

記者鄭怡嫣／紐約報導
大中央車站將增設長島鐵路火車線，部分乘客抱怨不如以往便利。(州府提供)
大中央車站將增設長島鐵路火車線，部分乘客抱怨不如以往便利。(州府提供)

今年年底，大中央火車站(Grand Central Terminal)改建有望竣工，屆時，搭乘長島鐵路(LIRR)的乘客，將有賓州車站(Penn Station)及大中央車站作為終點選擇，但許多原本對該計畫表示歡迎的長島居民，在查看大都會運輸署(MTA)的新時刻表後，發現高峰時段的快線服務被砍，通勤時間反而增加，指「不可接受」。

根據MTA，終點為長島華盛頓港(Port Washington)、途徑曼哈塞(Manhasset)、大頸(Great Neck)、皇后區貝賽(Bayside)、法拉盛等地，有眾多華人乘客的華盛頓港長島鐵路線，雖然增加了70%的早間班次以及43%的晚間班次，但平均通勤時常卻增加近五分鐘。

此外，整體的車次雖有增加，但以賓州車站作為終點站的車次卻減少，以華盛頓港線為例，目前在晚高峰時段，共有14班列車由華盛頓港發車，而直通大中央站後，在相同時段，則減少成十班由華盛頓港開往賓州車站，十班開往大中央車站。

住在長島Plandome、坐華盛頓港線到曼哈頓上班的潘女士對此表示，一開始大家都對增加大中央車站表示歡迎，自己上班的公司，也離大中央車站較近，但查看新時刻表後卻「大跌眼鏡」，一是受歡迎的快線、從大頸直達賓州車站的服務被砍，變成站站都停的慢線或是需要停靠小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Douglaston)、貝賽的「小快線」，自己的通勤時間多了近八分鐘，也要更早出門。

潘女士還說，二是到賓州車站的班次減少，自己下班時若錯過晚5點多的列車，則需等到7點才能搭下一班車，而儘管自己的公司離大中央車站近，但大中央車站並無「小快車」服務，更不方便。

她表示，現在的長島火車，高峰時段班次很多，又有快車、小快車、慢車三種選擇，之後的選擇卻變少，此外，皇后區貝賽、法拉盛的車次卻變多，這對於長島的上班族而言也不合理，因為紐約市居民有地鐵、公車選擇，而長島居民卻僅能搭火車到曼哈頓，所以時刻表一出，不只華人，多數外族裔也持反對意見，「擔心失去長島火車的便利」。

乘客如對新線路或新時刻表有任何意見，可參加MTA於13日(周三)晚6時舉辦的線上公聽會；可通過 https://mta-nyc.custhelp.com/app/meetings/register/h_id/131註冊參與。

大中央車站將增設長島鐵路火車線，圖為曼哈頓中城東側的地下施工現場。(美聯社)
大中央車站將增設長島鐵路火車線，圖為曼哈頓中城東側的地下施工現場。(美聯社)
長島鐵路將添大中央車站作為終點選擇，圖為正在建造的新站。(取自MTA)
長島鐵路將添大中央車站作為終點選擇，圖為正在建造的新站。(取自MTA)

長島鐵路 中央車站 賓州

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